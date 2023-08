Jóvenes chocoanos le dieron triunfo a Colombia en Mundial de Robótica

Jóvenes del departamento del Chocó, ubicado en el occidente de Colombia, ganaron el torneo mundial RobotRave International Championship 2023 en Monterrey, México, luego de competir con el equipo de China.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).​



En el campeonato participaron 15 integrantes del Team Robotics del Pacífico, un grupo que cuenta con 30 miembros de entre 12 y 16 años. Su fundador es Kevin Elías Yurgaky, un ingeniero de telecomunicaciones chocoano, de 24 años y quien contó al diario EL TIEMPO que su sueño siempre fue crear una escuela de robótica.



(Vea: PepsiCo busca reducir el consumo de agua con Biorreactor de Membrana).



El grupo estuvo buscando apoyo estatal antes de la competencia para poder reunir el dinero necesario para el viaje, sin embargo, Yurgaky contó que, ante la falta de apoyo, entre las familias de los jóvenes organizaron una venta de lechona y se hicieron varias rifas con las que subsidiaron a los 15 miembros.



La competencia se desarrolló del 9 al 11 de agosto y en suelo mexicano se reunieron los mejores del mundo, entre los favoritos se encontraban Brasil y China, pero finalmente la victoria fue de Colombia. Los jóvenes celebraron con la bandera de su departamento.



(Vea: El salto que dieron las telecomunicaciones en el país y que continúa).



Además, el equipo compartió en su cuenta de Facebook los tres podios que alcanzó:



- Primer lugar line Following + pelotas MS.



- Segundo lugar line following + pelotas Hs.



- Tercer lugar line following + pelotas MS.



Los jóvenes demostraron su destreza en una prueba en la que debían transportar pompones en el menor tiempo posible.



(Vea: ¿Los robots serán capaces de dirigir el mundo? Ellos dicen que sí).



Según se supo, los campeones continuarán entrenando y aprendiendo en este campo de la robótica para enfrentar nuevos retos.



Por su parte, Kevin Yurgaky, el profesor de los jóvenes, a través de sus redes, celebró el logro y reconoció su esfuerzo en el proceso: “Si alguna vez piensan rendirse, recuerden que unos locos del Chocó, sin ninguna ayuda, haciendo lechonas y rifas, le ganaron a los más grandes del mundo. Sólo pónganse metas y no se detengan”.



(Vea: Los países con más robots que humanos en el mercado laboral).



PORTAFOLIO