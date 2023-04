Oraciones del Jueves Santo y las actividades que se hacen este día

El Jueves Santo es una de las fechas más importantes en el marco de la Semana Santa, ya que marca la última cena de Jesús antes de ser entregado por Judas Iscariote. Por eso, le traemos las oraciones, lecturas y actividades que puede realizar en este evento religioso.

Oración del Jueves Santo

Levántate Jueves Santo, Jueves Santo en la mañana, llama Jesús a sus discípulos y de esta manera les habla: ¿Cuál de vosotros morirá por mí mañana? Unos a los otros se miraban, ninguna respuesta daban. Respondió San Juan Bautista que predica en la montaña, una muerte tan extraña para ti Señor se aguarda. Al otro día que era Viernes Pilatos lo sentenciaba, llévenlo al Monte Calvario que es montaña despoblada, una soga a su garganta que mas de cien nudos daba una corona de espinas su cerebro traspasaba. Por aquí pasó la Virgen triste y desconsolada para deber de conocerlo cayó en tierra desmayada. Tres Verónicas que quedaron con paños limpios para limpiarle el rostro a Nuestro Señor Jesucristo, una en Belén, otra en Jaén y otra en la Casa Santa en Jerusalén.



Quien la oye y no la aprende, quien la sabe y no la reza, el día del juicio Final sabrá lo que esta oración contiene. Quien esta oración rezare todos los Jueves del Año encontrará las puertas del cielo abiertas y las del infierno cerradas.

Oraciones universales

Por la santa Iglesia



Oremos, hermanos, por la Iglesia santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra, y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios, Padre todopoderoso.



Un momento de silencio y el sacerdote continúa:



Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones,

vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia, extendida por todo el mundo,

persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.



Por el papa



Oremos también por nuestro santo padre el Papa Francisco para que Dios,

que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia, como guía del pueblo santo de Dios.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano, gobernado por ti bajo el cayado del Sumo Pontífice, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.



Por todos los ministros y por los fieles

​

Oremos también por nuestro obispo Rubén Salazar Gómez. Por todos los obispos, presbíteros y diáconos, y por todos los miembros del pueblo santo de Dios.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que, con la ayuda de tu gracia, cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.



Por la unidad de los cristianos



Oremos también por todos los hermanos nuestros que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a los que viven de acuerdo con la verdad que han conocido.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue en una sola Iglesia a los que consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Respuesta: Amén.



Por los gobernantes



Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y libertad de todos los hombres.



Oración en silencio. Prosigue el sacerdote:



Dios todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres

y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan, para que, por tu gracia,

se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor.Respuesta: Amén.

Actividades

La Semana Santa se ha vuelto una época para disfrutar de la oferta teatral desde que se realizó el primer Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá el 25 de marzo de 1988, en la Semana Santa de ese año.

Primer Bendito Festival de Teatro



Siete escenarios ubicados en el barrio de La Candelaria se unieron en este proyecto que irá hasta el 9 de abril. Ofrecen más de 15 obras para diferentes públicos, el costo para asistir a ellas es de 30.000 pesos

La obra "Santo Despache"



Otra alternativa es la presentación de comedia “Santo desparche, reir x no llorar”, que se llevará a cabo el jueves 6 de abril a las 4 p. m. en La Media Torta, teatro al aire libre ubicado en la calle 18 n°1 - 5E.

Se trata de un stand up comedy que busca evocar los inicios de este género que nació en Nueva York en la década de los 70. Entre los invitados estarán Diego Martínez, Carolina Navas y Chupakabras.



Arte en la Cinemateca



Más de diez funciones para todo tipo de público se presentarán cada día en la Cinemateca de Bogotá. Algunas de ellas van desde películas para niños como Las aventuras de Maurice, hasta Salvador, una producción local que retrata el romance justo cuando ocurre la toma y retoma del Palacio de Justicia.



También ofrecerá exposiciones como ‘El Beat’ que promete ser una experiencia onírica sobre la música, la rebelión y la libertad, inspirada en una historia real de un músico que busca su identidad en San Basilio de Palenque.



Otra opción para los amantes del arte es ‘Laberinto’, que estará abierta el jueves 6 y el sábado 8 de abril. Se trata de una video-instalación multisensorial de la artista Liz Callejas. La exposición inicia a las 4 p. m. en la Sala Galería de la Cinemateca e invita a reflexionar sobre la violencia en los cuerpos.

Jardín Botánico



Durante los últimos cuatro días de la Semana Mayor, el Jardín Botánico abrirá sus puertas a los visitantes desde las 9 a. m. y hasta las 5 p. m. Entre las actividades estarán recorridos, jornadas de educación, como “Pequeños Viajeros” y talleres para realizar en familia.

Programación en Tunja

9:00 a.m: Eucaristía de comunión para los Nazarenos )Catedral Basílica Metropolitana de Tunja).

9:00 am: Continuación Exposición ‘El Viacrucis en el Lente’ (Plaza de Bolívar).

9:00 a.m. a 6:00 p.m: Continuación del XXIII Salón de Arte Religioso (Casa Museo del Fundador).

11:00 a.m: Procesión infantil (Calles de Tunja).

4:00 p.m: Celebración de la Cena del Señor (Catedral Basílica Metropolitana de Tunja).

4:00 p.m: Primera función obra de teatro ‘Samaritana y Verónica en los Tiempos de Jesús’. (Teatro Mayor Bicentenario).

6:00 a 10:00 p.m: Adoración Solemne a Jesús Sacramentado (Templos de Tunja).

7:00 p.m: Concierto de Simón Vlasov de Rusia y Elizabeth Patiño. (Iglesia Nuestra Señora del Milagro del Topo).

7:00 p.m: Concierto con la ‘Trilogía de Aires Líricos’, Dorian Lefebre y Carolina Camacho.

Programación en Pereira

A las 9:00 a. m. se lleva a cabo la misa de la Cena del Señor. A las 4:00 p. m. la Santa Misa “Cena del Señor” y procesión al Monumento. A las 8:00 p. m. procesión del Prendimiento. Hasta las 10:00 de la noche habrá visitas al Monumento, en la catedral Nuestra Señora de la Pobreza.

Programación en Popayán

Procesión del Santo Cristo de la Veracruz



Salida: Iglesia San Francisco. Hora: 8:00 p.m.

Organiza Junta Permanente Pro Semana Santa.

Procesión de Jueves Santo



Salida: Colegio César Negret, barrio Camilo Torres. Hora: 7:00 p.m.

Organiza Junta Semana Santa Occidente de Popayán.

Procesión de Jueves Santo



Salida: Parroquia La Sagrada Familia, barrio Bello Horizonte. Hora: 8:00 p.m.

Organiza Junta Santo Ecce Homo de Bello Horizonte.

Procesión de la Santa Cruz con los niños



Salida: Plazoleta principal, Yanaconas. Hora: 8:00 p.m.

Organiza Junta Amo Jesús de Yanaconas.

