La consola de Microsoft cumple 20 años

El 14 de noviembre de 2001, en la sucursal de Toys ‘R’ Us en Times Square en Nueva York, vio la luz la apuesta de Microsoft en el mundo de las consolas.



Xbox, fue presentada por Bill Gates con un precio de $299 dólares, la propuesta incluía un componente clave para el éxito de la consola y fue la popularidad de su juego exclusivo que se volvió la joya de la corona: Halo.



Con los años la ‘respuesta americana’ al mundo de los videojuegos en el que se han consolidado las japonesas Sony y Nintendo ha tenido renovaciones y cambios que la han hecho resistente.



Un recorrido de dos décadas



En 2002, Microsoft recortó el precio a $199 dólares. Ese mismo año con Xbox Live logró 150,000 suscriptores en su primera semana, un éxito al establecer una red de juegos online.



En 2005, llegó la Xbox 360 y la producción de la orginal cerró en 24 millones de consolas vendidas y el 14 de abril de 2010, terminó el acceso desde Xbox Live al contenido que había de la Xbox original.



En junio de 2009, se anunció Kinect, con el que se establecía el control por movimiento y los comandos de voz, a diciembre de 2012 se habían vendido 75 millones de Xbox 360 y el año siguiente llegó la Xbox One y una nueva versión del Kinect.



El siguiente paso fue la llegada del Xbox Game Pass, el servicio que por un cargo fijo mensual permite acceso ilimitado a una gran biblioteca de juegos antiguos y nuevos, siempre y cuando la suscripción esté activa.



Al final del 2019 Microsoft anunció la Xbox Series X. La consola representa un avance importante respecto a la Xbox One X, pues tiene 16 GB de RAM, 12 TFLOPS de potencia contra las 6 que ofrecia la One X, una memoria SSD de fábrica y soporte para raytracing y resolución 8K. El año pasado presentó la Xbox Series S que con un valor de $1.499.900 es una versión más pequeña y barata de la Xbox Series X que cuesta $2.499.900.



De vuelta a la base



Ahora, pocas semanas antes del aniversario 20, la empresa se ha dedicado a los lanzamientos consecutivos de exitosos juegos a través del Game Pass.



La primer llegada es la franquicia de Age of Empires, que ha sido una gran parte del legado de videojuegos de Microsoft por 24 años y el lanzamiento el 28 de octubre de Age of Empires IV, que promete revolucionar la historia, llevando el juego de estrategia en tiempo real a una nueva generación en Steam y Xbox Game Pass para PC el mismo día de su lanzamiento.



Minecraft llegará a Xbox Game Pass para PC el 2 de noviembre, seguido de las nuevas Aventuras estacionales de Minecraft Dungeons y Caves & Cliffs: Part II más adelante este año.



El 9 de noviembre la principal franquicia de carreras regresa en Forza Horizon 5 que se lanzará simultáneamente en Xbox Series X, S, Xbox One, Windows PC y Steam, Xbox Game Pass incluido consola, PC y Cloud Gaming (beta).



Con el retorno del juego la idea será completar ciertos desafíos en todo México.

El 18 de noviembre se lanzará el Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition con cinco nuevas aeronaves, ocho nuevos aeropuertos, nuevos Discovery Flights y tutoriales. También se lanzará las emocionantes Reno Air Races, que cuenta con el deporte de motor más rápido del mundo.



Master Chief regresa con el lanzamiento el 8 de diciembre de Halo Infinite, que es el Halo de 20 años atrás y estará disponible en Game Pass cuando se lance en Xbox One, Xbox Series X y también estará en la S, y PC. Además Los miembros de Game Pass Ultimate también recibirán bonificaciones multijugador mensuales.



Celebración con mercancía



Además de una edición especial de control inalámbrico en color negro clásico con toques verdes que vuelven a los inicios de la consola que además permite que se empareje y cambia fácilmente entre dispositivos, retoma la tendencia de los tonos en translúcido para la celebración.



La empresa también apuntó a una colaboración con Adidas, para lanzar una edición especial de tenis, además se construirá una colección con otros zapatos inspirados en las consolas con el verde y negro de la primera y también se revelaran otros pares con los juegos más representativos como Halo.