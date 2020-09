‘La economía necesita visibilizar a las mujeres’

En medio de una coyuntura en la que el país debe enfocarse en el manejo de la crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, a la par de lograr una reactivación económica, se plantea un debate sobre la relevancia de los aportes de la mujeres investigadoras en esta disciplina.



Pues si bien la presencia de ellas es cada vez mayor en el ámbito económico, Juana Téllez, economista jefe del Banco BBVA en Colombia; Martha Elena Delgado, directora de análisis macroeconómico y sectorial de Fedesarrollo; y Paula Herrera Idárraga, profesora asociada Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana dicen que aún es necesario dar grandes pasos.



“Normalmente hay más mujeres estudiando economía que hombres, a nosotras nos gusta esta carrera, pero efectivamente cuando se va avanzando en el campo profesional se van reduciendo el número de mujeres”, resalta Juana Téllez, economista jefe del Banco BBVA.



La razón, dice la analista, si bien se ha avanzado en el tema, aún hace falta que en las organizaciones, los medios de comunicación y en la sociedad en general, se promueva la visibilización femenina para evitar que se siga “reproduciendo el hecho de que no se encuentren mujeres para cargos directivos, a pesar de que están allí”.



“Usualmente, cuando se habla de una política neutra o con impactos positivos sobre los hombres no se hacen consideraciones importantes, pero acostumbramos a llamar políticas ‘con enfoque de género’ a estrategias que cubren a las mujeres, a pesar de que benefician a toda la sociedad”, argumenta Martha Elena Delgado, la directora de análisis macroeconómico de Fedesarrollo.



Su trayectoria en importantes entidades como las Naciones Unidas y el Banco de la República, le permiten argumentar que si bien hay una tendencia positiva sobre la participación del segmento femenino en la discusión económica, aún hay tres grandes problemas al hablar sobre las mujeres en general del país: “el techo de cristal para las mujeres que aspiran a cargos de liderazgo, la prevalencia de la pobreza y falta de oportunidades en las mujeres rurales”, dice la directiva.



Frente a la discusión, la academia no se escapa de esta realidad.



Y es que, según Paula Herrera, ella fue la primera mujer en ocupar la dirección de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana en el 2017, a pesar de que este departamento lleva operando desde hace 89 años.



“Hay otros cargos a los que nunca hemos llegado como por ejemplo la gerencia del Banco de la República ni el Ministerio de Hacienda, lo cual demuestra que el balance es todavía muy desigual y resulta importante avanzar en una mayor presencia de las mujeres especialmente a esos niveles de poder de decisión”.



EN MEDIO DE LA COVID-19



La situación derivada de la pandemia por el coronavirus, si bien ha impactado de forma contundente a la población en su conjunto, las mujeres resultan ser uno de los segmentos más afectados. Prueba de ello es la tasa de desempleo del mes de julio en la que para ellas se ubicó en 26,2%, por encima incluso de la tasa nacional (20,2%).



Frente a las acciones, complementa la economista jefe del BBVA, “se necesitan intervenciones específicas para aumentar el empleo de este grupo: cuándo vamos abrir los colegios, o cómo va a ser el cuidado en las temas de la pequeña infancia, esas cosas son muy importantes”, dice. Además, manifiesta que es fundamental no olvidar otros sectores como el de servicio doméstico en el que las mujeres representan el 94%.



“Ciertamente ningún gobierno en el mundo tiene la solución mágica a los retos que ha traído la crisis y destaco la labor que se ha realizado en el caso colombiano, pero sería deseable que estas medidas, especialmente las que buscan mantener el empleo, lleguen de manera más oportuna, o sino la tragedia laboral que vamos a presenciar en los próximos años nos dejará con profundas secuelas en la estructura productiva y social”, argumentó la investigadora de Fedesarrollo.



Y es que, sobre este último aspecto, la posición de la profesora de la Javeriana es aún más crítica al considerar que la llegada tardía de ayudas es uno de los factores que influyó en las altas tasas de desempleo.



“Un punto en el cual hemos venido haciendo énfasis es en la sobrecarga que la pandemia ha venido representando para las mujeres y de cómo durante este tiempo los hogares han venido sustituyendo trabajo de cuidado remunerado por no remunerado”.



Así, como resaltan las expertas, el país se enfrenta a innumerables retos para salir a flote luego de esta pandemia, y en medio de este contexto es esencial una mirada diferenciada.



No obstante, la economista jefe del BBVA concluye diciendo que pese a las dificultades no solo de la coyuntura, sino de la presencia de mujeres en el ámbito económico, esta época ha servido para derrumbar prejuicios pues “se está demostrando que se puede manejar un hogar y a la vez tener una vida laboral exitosa”.