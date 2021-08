La rifa que tiene cerca a Toluviejo de la inmunidad de rebaño

Cerca de 9 mil personas en Toluviejo (Sucre) llegaron hasta los puntos de vacunación del municipio, motivados por el bono para una rifa de $500.000 que se entregará a quienes se apliquen la vacuna contra el covid-19.



La noticia se regó como pólvora y la estrategia sirvió: los ciudadanos llegaron en masa a recibir la dosis.



Fue tal el éxito de este plan, que las autoridades tuvieron que buscar apresuradamente más bonos con los números de las rifas con el fin de disparar el número de vacunados.



Diana Paternina, la directora de Salud Pública de Toluviejo y su equipo de trabajo, habían estado preocupados por las bajas cifras de vacunación, a pesar de ser un municipio incluido dentro del plan piloto diferencial.



Los toluviejanos pueden recibir la dosis a partir de los 18 años de edad, pero aun así los puntos de vacunación permanecían vacíos.



“La estrategia se implementó en vista de que las personas estaban un poco incrédulas con relación a la vacuna. No creían en su efectividad y no querían acercarse a los puestos de vacunación”, dijo la funcionaria.



Precisó que fue así como se idearon entregar el bono con la rifa y de inmediato las cifras de personas vacunadas subieron como la espuma.



Según la funcionaria, para el equipo de trabajo era muy importante poner en marcha una táctica que sirviera para que la cobertura de vacunación subiera y se llegara pronto a la inmunidad de rebaño.



“Se entregaba una boleta con unos números a cada persona, se anotaban los nombres y la verdad que todo fue un éxito”, expresó.



CERCA DE LA INMUNIDAD



Cuenta la jefe de Salud Pública de Toluviejo, que el censo que manejan indica que en el municipio hay 13.000 personas que pueden recibir la vacuna contra el covid-19 y se les ha aplicado a cerca de 9.000.



“La primera meta que teníamos era vacunar a los adultos mayores y se cumplió al aplicarle el biológico a 696, en una cobertura del 100 por ciento y la cifra aumentó con las personas a partir de los 18 años por ser un municipio de vacunación integral”, expresó.



En Toluviejo se está muy cerca de conseguirse la inmunidad de rebaño y se convertiría en el primer municipio de Sucre en alcanzar esta cifra favorable.



No descartan las autoridades en implementar una nueva estrategia que les permita llegar dentro de pocos días a la inmunidad.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo