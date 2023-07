La difícil y atípica vida de Ruth Handler, la creadora de ‘Barbie’

La línea de muñecas 'Barbie' es sinónimo de éxito comercial, no solo por sus múltiples productos enfocados para niñas que han encabezado el sector durante décadas, sino por la influencia que ha tenido la marca en la industria cultural en el mundo.

No obstante, la vida de Ruth Handler, la mente detrás de la creación de la marca, parece una paradoja al lado del éxito de la línea de muñecas, pues su recorrido en este plano terrenal no ha sido particularmente 'de color rosa'. Esta es su historia.

Un inicio complicado

Ruth Marianna Mosko nació el 4 de noviembre de 1976 en Denver, la ciudad más importante del estado de Colorado, en Estados Unidos.



Fue el último de los 10 frutos del matrimonio entre Jacob Joseph Mosko e Ida Mosko, dos inmigrantes judíos oriundos de Polonia, quienes partieron a tierras estadounidenses para conseguir un mejor futuro.



Desde pequeña, la pequeña Ruth tuvo que experimentar diversas tragedias, como ser testigo del fallecimiento de su madre por problemas en la vesícula, quedando así a cargo de su hermana mayor, quien ya se encontraba casada.



Ya un poco más grande, comenzó a trabajar en la empresa de su hermana, lugar en el que conoció a Elliot Handler, el hombre que, en el futuro, terminaría siendo su compañero de vida y de mil batallas aún por enfrentar.



Ambos se casaron en 1938 (lo que hizo que Ruth adoptara el apellido de su marido) y se mudaron a Los Ángeles con muy poco dinero en sus arcas. Viviendo en una habitación sobre una lavandería de la ciudad, ambos se ganaban la vida haciendo y vendiendo artesanías.



El trabajo fue alimentando cada vez más su amor y sus bolsillos. Sus ingresos mejoraban poco a poco, al punto de que consiguieron hacerse socios con un hombre de negocios llamado Harold Mattson, con quien construyeron una pequeña empresa de juguetes llamada Mattel, bautizo inspirado en el nombre del esposo de Ruth y el apellido de su nuevo colega.



En un principio, Mattel fabricaba marcos de fotos y casas de muñecas elaboradas con madera sobrante. No obstante, luego de un viaje a Suiza, a los nuevos empresarios 'se les prendió el bombillo' con un hallazgo que terminó siendo la clave de su éxito en el futuro.



Archivo Portafolio.co

El inicio del fenómeno mundial

Ruth descubrió que en Suiza se comercializaba una muñeca de 27 centímetros como un juguete para adultos, pues poseía pelo sedoso, miraba provocativa y curvas pronunciadas. El nombre del producto era 'Lilli'.



Este hallazgo, junto al hecho de que Bárbara, la hija de los Handler, jugaba con muñecas de trapo, Ruth se llevó una muñeca 'Lilli' a Estados Unidos para mostrarle a Mattel su nueva idea de negocio que, en un principio, fue rechazada por el hecho de que una muñeca con matices tan sugerentes no era apropiada para el público infantil de esa época.



Esto, sin embargo, no logró que Ruth y su marido bajaran los brazos. Entre ambos crearon el primer prototipo de su nuevo producto: una muñeca con cabello rubio, gafas oscuras y un traje de baño a la cual bautizaron 'Barbie' en honor a su hija.



Con un busto más reducido que 'Lilli' y unos ojos más rasgados, 'Barbie' salió oficialmente al mercado en 1959 en la Feria de juguetes de Nueva York. Se presume que se vendieron más de 300.000 ejemplares de la muñeca.

Barbie iStock

Del miedo a la aceptación

En sus primeros años, 'Barbie' no era bien recibida por las madres estadounidenses, pues les generaba el temor de que sus hijas no aspiraran a casarse, cosa que Mattel no pasó por alto. En los años 60, 'Barbie' hizo su debut en televisión mediante un comercial en el cual, al final, se podía ver a la muñeca con un vestido de matrimonio, lo que dio también como resultado la inclusión de las mujeres adultas en el mercado de 'Barbie'.



No obstante, la línea de muñecas no se salvó de la polémica, esto debido a que el cuerpo de las 'barbies' tenía unas medidas muy específicas, siendo interpretadas como bastante idealizadas, lo cual se reforzó con una versión de la muñeca que estaba acompañada con una báscula y un libro titulado 'Cómo perder peso'.

En los años sesenta, 'Barbie' comenzó a ser incluida con otras muñecas a modo de amigas y hermanas, a la vez que salían productos de la muñeca ejerciendo diferentes carreras, convirtiéndose no solo en un éxito comercial, sino como un producto bastante transgresor para esos tiempos. A partir de entonces, la muñeca paso de tener un diseño rígido a tener articulaciones en la cadera, el cuello, los brazos y las rodillas.

Inician los problemas

Con 'Barbie', todo iba 'viento en popa' para Mattel, pero Ruth no quiso detenerse para hacer que su creación no parara de crecer, por lo que se le ocurrió crearle a la icónica muñeca una pareja. Fue en ese momento en el que surgió 'Ken', nombrado así en honor al hijo varón de los Handler, Kennet.



No obstante, a la vez que la industria de muñecas no paraba de crecer, Ruth tuvo un enorme percance que, con el paso del tiempo, terminaría por truncar su carrera. En 1970, a Ruth se le diagnosticó cáncer de mama en uno de sus pechos y, tras someterse a la extirpación, su carrera se vio truncada.



"El cáncer de mama destruyó la confianza en sí misma. Mi propia imagen se rompió en pedazos. Quería mantener mi feminidad en un mundo de hombres", mencionó de forma reiterada a varios medios de comunicación.



En 1974, mientras Ruth aún se encontraba asimilando la extirpación de su pecho, ella y su esposo Elliot fueron acusados de fraude por su misma compañía. "La Comisión de Bolsa y Valores (SEC), encontró culpable a Ruth al entregar un informe falso. Se le sentenció con una multa de 57.000 dólares y con 2.500 horas de servicio a la comunidad", explicó la escritora Marlene Wagman-Geller.



Ruth Handler falleció el 27 de abril de 2002, a los 85 años de edad, a causa del cáncer colorrectal. Su marido Elliot haría lo mismo nueve años después, a los 95 años.



