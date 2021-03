‘La industria de motos se recuperará en 2021’

En un país en el que movilizarse en el transporte público y en carros particulares de un lugar a otro puede tardar horas, las motos se han convertido en una alternativa de movilidad para los hogares colombianos y donde los cambios de la industria a partir del Covid-19, ha reinventado la forma de transportarse en Colombia.



Para Royal Enfield, la marca de motocicletas más antigua e icónica del mundo en producción continua, el 2020 fue un año donde el mercado contó con numerosos altibajos y que a partir de la pandemia dieron transformaciones estratégicas para el comercio de motocicletas en el país.



Las motocicletas pasaron de ser un lujo a ser un impulsor del desarrollo económico del país, ya que apoya la subsistencia de 7,8 millones de familias, que basan sus ingresos en el uso de la moto en oficios como mensajería, domicilios, e incluso actividades como el mototaxismo. Además, según las más recientes cifras de Fenalco y la Andi sobre venta de motocicletas, del año 2020, se comercializaron 527.000 unidades, 15 % menos que en 2019, cuando fueron 612.000.



Al respecto Mauricio Salazar, country manager de Royal Enfield opina: “Si bien las ventas de motos en Colombia cayeron un 15 % en 2020, no podemos negar que se han convertido en un medio de transporte ideal para garantizar el distanciamiento social, al ser un transporte individual, usar guantes, casco y tener una muy buena circulación de aire; todo esto ayuda a tener una menor exposición al contagio del Covid-19. También, muchas personas antes usaban transporte público, compartían vehículo con familiares y amigos, ahora ven en las motocicletas un medio de transporte ideal, por su seguridad y economía”.



Cabe resaltar que el 2021 será un año de bastante incertidumbre para el mercado de motos en Colombia, no se puede olvidar que aún se está viviendo en medio de una pandemia, lo cual afecta indudablemente la economía de muchos sectores y tiene un impacto en el gasto de los hogares. Sin embargo, para Royal Enfield, se sabe que no será un año fácil, la compañía tiene muchos proyectos que espera que ayuden a tener un incremento en ventas considerable vrs el año anterior.



Al respecto Salazar comenta: “Este año tenemos varios retos importantes, sin embargo, los dos más grandes son comenzar a ensamblar algunos de nuestros modelos en Colombia y ampliar nuestra red de concesionarios a nivel nacional, estos dos proyectos son claves para lograr consolidar más nuestra marca en el país y lograr el crecimiento esperado en los próximos años. Otro reto interesante es poder seguir ofreciendo experiencias únicas a nuestros clientes, como reuniones en las tiendas, parrilladas, paseos, cursos de manejo, etc.; pero estamos condicionados a la evolución del covid-19.”



Por otro lado, la compañía seguirá posicionándose en el segmento medio, donde actualmente la participación de la RE de las motos entre 250 c. c. y 750 c. c, ocupan el quinto lugar, con una participación de mercado del 5,3 %; lo cual es entendible sabiendo que llevan apenas 6 años en el mercado y el principal competidor llevan más de 30 o 40 años en Colombia. Ahora, si solo se comparan solo con motos entre los 350 c. c y 650 c. c, que es el rango en el que está todo el portafolio, tendrán un 18 % de participación de mercado y estarán en el segundo lugar.



En cuanto al plan para los próximos tres años, Royal Enfield espera para finales de 2022, tengan por lo menos una participación del 10 % en el segmento medio, esto significa duplicar la intervención de mercado en solo 2 años. Para lograrlo están trabajando en el proyecto de ensamble, en ampliar la red de distribución y en el lanzamiento de nuevos productos en los próximos años.