La mujer británica que se autoimplantó 50 chips en su cuerpo

Lepht Anonym es una biohacker que parece sacada de una película de ficción, pues desde el 2007 se ha autoimplantado múltiples chips en su cuerpo.



Estos tienen distintas funciones útiles, entre estas almacenamiento USB, una antena Wi-Fi, imanes en los dedos y un chip para pagar sin tarjeta de crédito a través de su mano.



¿La razón? La mujer británica hace parte de una comunidad que se autodenomina como 'Transhumanos', la cual busca evolucionar con el uso de la tecnología. En otras palabras, el transhumanismo es una filosofía que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de herramientas tecnológicas.



En concreto, la idea de implantar tecnología en el cuerpo humano viene de un concepto llamado 'Wetware'. Este termino sugiere la aplicación de herramientas de computación, como el software o hardware, pero a formas de vida biológicas.



Lo cierto es que este es un procedimiento bastante doloroso, ya que este tipo de 'mejoras' en el cuerpo no tienen una licencia autorizada, por lo que no pueden conseguir legalmente alguna anestesia para realizarlas.



En una entrevista que concedió Anonym en 2016 para la 'BBC' contó que “prefería sufrir el dolor y adquirir conocimientos que evitarlo y quedarse sin el (...) lo que hacemos es intentar usar tecnología de una manera personal para que nuestros cuerpos sean mejores”.



Para la mujer, quien se ha practicado por su propia cuenta 50 cirugías, es un honor superar el dolor que se autoinflige al implantarse chips con el fin de descubrir qué tecnologías serían biológicamente compatibles con un cuerpo humano.



Ella ha accedido a ser un "conejillo de indias" hasta que haya un laboratorio investigativo que desee financiar y aprobar estas investigaciones, las cuales, según ella, buscan ayudar a la gente.



“Mi sueño es conseguir información útil para que otros biohackers puedan aprovechar en el futuro y que sea de utilidad para la gente”, señaló al medio ya citado la bloguera.



Además del dispositivo NFC que se instaló en su mano para poder hacer pagos sin necesidad de una tarjeta debido o crédito, la mujer se puso en su brazo una 'caja pirata', la cual tenía un almacenamiento USB y una antena Wi-Fi para que las personas se conectaran desde su celular o computador.



No obstante, la mujer 'cyborg' informó en 2020 a través de su blog Sapiens Anonym que tras un accidente que tuvo en un taxi tuvieron que retirarle este último dispositivo ya que los médicos le comentaron que su cuerpo "estaba entrando en contacto directo con un montón de componentes del equipo".



De igual manera, sus dedos cuentan con imanes que le permiten ser ultrasensible ante la distancia de los objetos y el calor.



Tendencias EL TIEMPO