Cómo influye la música en la alimentación y el ejercicio

Hoy en día la música se ha convertido en un acompañante adicional para muchas personas. Algunos la utilizan para combatir el estrés o para hacer ejercicio, otros la escuchan mientras están trabajando o mientras están realizando actividades del hogar.



De hecho, algunos estudios indican que la música puede influir en la pérdida de peso y en la alimentación.

El tipo de melodía que se escucha puede llevar a unos comportamientos que beneficien la salud, o por el contrario, que no lo hagan.

Según un estudio de la revista The Journal of the Academy Marketing Science, se menciona que cuando se escucha música lenta y en bajo volumen las personas suelen escoger alimentos saludables, pero si se escucha música con un ritmo rápido y a alto volumen la opción del alimento cambia a uno con más calorías y poco saludable.

Además, existen otros factores adicionales que se complementan con la música a la hora de escoger la comida en diferentes horas al día. Como lo indica la revista Appetite, estos incluyen “la percepción y evaluación de los alimentos, las diferencias individuales y culturales, y los factores ambientales externos, como la música de fondo, el olor y la impresión visual".

Alimentación iStock

Por otro lado, un documental de Trust me, I'm a Doctor, de BBC, en el que realizaron experimentos con personas, indica que existen beneficios de escuchar música cuando se está haciendo ejercicio.



Los resultados de las pruebas dieron a conocer que los que escucharon música mientras realizaban la actividad quemaron más grasa corporal que los que simplemente lo hicieron sin música.

Sobre lo anterior, la revista Women’s Health, dice que según un experimento realizado por Brunel University, en Londres, los beats por minuto (BPM) de una canción (su velocidad) pueden llegar a influir en el entrenamiento.

Por ello, recomiendan canciones de 120 BPM, para ejercicios de aeróbicos, de 110 a 128 BPM para los ejercicios de fuerza y de 160 BPM en adelante para ejercicios cardiovasculares.

