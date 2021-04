La nueva apuesta de DaviPlata para impulsar a comercios tradicionales

Archivo particular

DaviPlata habilitó un nuevo mecanismo dentro de la billetera virtual que permitirá a comercios tradicionales, trabajadores informales, tenderos, emprendedores, microempresas, vendedores de redes sociales e independientes acceder a diferentes herramientas que les permitirán potencializar sus ventas, activarse gratuitamente y crear catálogos digitales para que sus clientes conozcan su oferta de productos y de esta forma, comenzar a vender de manera más fácil y rápida.



Se trata de la funcionalidad “Perfil Negocio”. Como valor agregado, los usuarios pueden acceder a un módulo de educación financiera con acceso a contenido que les permite mejorar el manejo del dinero y conocer mejores prácticas para manejar y controlar su inventario. Uno de los principales atributos de esta funcionalidad es que sus clientes tendrán múltiples opciones para pagar sus productos; links de cobro por PSE sin importar el banco, podrán crear códigos QR para impulsar su negocio, adoptando medios de pago digitales.



¿CUÁNTO CUESTA?



Registrarse y activar el Perfil mi negocio, no tiene ningún costo además no hay cobros adicionales por administración de página web o dominios y lo mejor es que puede manejar hasta $7.628.208 y no es necesario que tenga cuenta en otro banco.



“DaviPlata se identifica con cada uno de los comerciantes del país, que con emprendimiento, honestidad y compromiso han logrado sacar a sus familias adelante; han brindado una oportunidad de empleo a los que más lo necesitan, han ofrecido productos de calidad, precios justos, y una atención que ha generado confianza y fidelidad en sus clientes. Esto nos motivó a implementar una nueva opción que además de aportar a la reactivación económica del país, que pensara en ellos y en sus familias, ya que el uso de la tecnología y plataformas digitales se ha convertido en una necesidad para la supervivencia de cualquier negocio", señaló Margarita Henao, CEO de DaviPlata.



¿QUÉ PUEDE HACER CON EL PERFIL NEGOCIO?



-Manejar y administrar su negocio desde el App DaviPlata permitiendo acceder a todos los beneficios que le permitan potencializar su negocio



- Publicar sus productos de una forma fácil a través de catálogos, que puede compartir con sus clientes, familiares o amigos, a través de sus redes sociales o por chat y así dar a conocer toda su oferta.



- Contar con diferentes opciones digitales para cobrarle a sus clientes,



-Acceder a contenido gratuito que le permite manejar y administrar el dinero de su negocio.



-Recibir los pagos de las ventas de sus productos en línea, de manera fácil y rápida



- Cuenta con opciones adicionales para transferir su dinero o incluso retirarlo desde el Perfil Negocio.