La nueva metodología que está transformando la industria fitness

Tener un cuerpo atlético y una buena salud es el sueño de cientos de personas que cada año se inscriben a diversos gimnasios para alcanzar estos objetivos. Sin embargo, la falta de disciplina y voluntad hace que la gente desista de sus propósitos. Se estima que más del 60% de las personas que adquieren una membresía en estos lugares dejan de asistir antes de cumplir los tres primeros meses. Ante esta situación, una empresa colombiana desarrolló un nuevo modelo de entrenamiento que busca revolucionar el mundo deportivo por medio de la neurociencia, la tecnología y el entretenimiento.

(La cadena de gimnasios colombiana que lidera el modelo ‘premium’).



Esta nueva metodología busca convertir los espacios de entrenamiento en lugares lúdicos y divertidos, por medio de experiencias sensoriales que incentivan a la gente a entrenar de una manera más eficiente. Este innovador concepto de gimnasios desarrollado por la marca Action Black, combina técnicas como el High Intensity Interval Training, métodos que articulan ejercicios cardiovasculares y de musculación de alta intensidad para llevar a las personas a picos metabólicos que les ayudan a quemar hasta 1.000 calorías en una hora.

Este nuevo modelo de gimnasios que nació en Medellín y Bogotá, se está expandiendo hasta Estados Unidos, México y España ante la alta demanda de personas que buscan nuevos métodos de entrenamiento que tengan mayores resultados en un menor tiempo. Wilder Zapata, cofundador de Action Black, señala que la estimulación neurosensorial que generan en los usuarios por medio de la tecnología, la combinación de diversos ejercicios y el acompañamiento semipersonalizado, hace que las personas lleguen a un estado de éxtasis que les permite exigirse aún más durante su entrenamiento.

(Sector de gimnasios tendrá de mesa de diálogo con el Gobierno).



Según la Asociación Internacional de Salud, Raqueta y Clubes Deportivos, en Colombia más de 500.000 cuentan con una membresía en un gimnasio, sin embargo, cerca de la mitad de estas personas no asiste de manera frecuente. Una de las principales razones por la cual no van constantemente se debe a que perciben el ejercicio como un sacrificio, y no como un hábito que les genere placer al hacerlo.

“En Action Black buscamos que nuestros usuarios creen un gusto por el deporte, produciendo un estímulo límbico emocional que hace que las personas tengan un mayor rendimiento deportivo, lo que incrementa el consumo calórico y la cantidad de endorfinas en la sangre, estimulando los circuitos cerebrales relacionados con el placer que generan en cada individuo una sensación de bienestar, lo que hace que perciban el ejercicio como algo divertido y no como un sacrificio”, puntualiza Zapata.

Otro de los factores que está impulsando la demanda de este nuevo modelo de gimnasios es la oferta de entretenimiento que brindan a las personas a la hora de entrenar, pues los ambientes son musicalizados y cuentan con una innovadora proyección audiovisual que hace sentir a las personas en un espacio de recreación distinto a los gimnasios tradicionales.

(Pese a bajas ventas, gimnasios apuestan por más aperturas).



Además, están creando una especie de bar saludable en el cual las personas pueden tomar cócteles sin licor que cuentan con vitaminas y micronutrientes para la recuperación física luego de entrenar. “Queremos enseñarle a la gente a tener una vida balanceada en el sentido de que pueden hacer deporte y hasta tomar algunas copas de licor sin perder los resultados del ejercicio, por eso en las noches las personas podrán venir a este espacio para consumir algunas bebidas alcohólicas de bajo índice glucémico como el whisky, el tequila o el vodka, sin caer en excesos”, afirma el cofundador de Action Black.

Este nuevo modelo que en los próximos meses llegará a New York, España y México, también busca dar mayor seguridad a las mujeres cuando asisten a un gimnasio, pues ante el aumento de casos de femeninas vulneradas en este tipo de espacios, crearon un ambiente especial para que ellas puedan entrenar sin sentirse intimidadas.

“Tenemos entrenamientos especiales para las mujeres como el Sólido, una metodología enfocada en trabajar abdomen, glúteos y piernas. Así mismo, hemos desarrollado diferentes ejercicios para cada nicho del mercado, desde personas que nunca han entrenado hasta deportistas de alto rendimiento”, agrega Zapata.