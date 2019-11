La obra de arte de Samsung ahora con sello colombiano

El nuevo televisor de Samsung, The Frame bajo el concepto ‘TV al encenderse. Arte al apagarse’, viene con un sello nacional.



El Banco de la República, en alianza con la empresa de tecnología difundirán en la colección digital del televisor algunas obras del maestro Fernando Botero. Además, el Museo Botero será el primero en Colombia en presentar más de 10 piezas en la colección de la Tienda de Arte en el mundo.



The Frame es un televisor de 55 pulgadas con tecnología QLED, un procesador Quantum 4K con inteligencia artificial hace que el televisor aprenda constantemente de los contenidos que el usuario está viendo y los mejore gracias a su machine learning y con la capacidad de transformarse en una obra de arte, para decorar una sala o habitación.



El sensor de movimiento le permite que se apague al no detectar movimiento en el espacio luego de un tiempo determinado, y también ajusta su brillo y colores para que las obras destaquen según el contexto de luz del espacio.



“Nuestros televisores se destacan por ofrecer la más alta calidad de imagen y eficiencia del procesador; ahora también son parte de nuestro estilo de vida y se integrarán a los espacios del hogar de los consumidores con una oferta de valor única: acceder a las mejores obras de arte mundial”, dijo Juan David Suárez, gerente de mercadeo para audio y video de Samsung en Colombia.



Como la idea es que el televisor parezca un cuadro incluye un soporte de pared sin espacio en la parte posterior del televisor que hace que no quede espacio entre el televisor y la pared al momento de instalarse.



También hay otra opción y es tenerlo en el Studio Stand, que simula ser un caballete metálico para generar la sensación de estar en una galería.



Este televisor también elimina los cables con una conexión imperceptible transparente de un solo cable y un One Connect que permite conectar todos los dispositivos complementarios (operador de televisión, consola de videojuegos, dispositivo de audio etc.) hasta a 5 metros de distancia del televisor dejando los espacios libres de desorden y optimizando el espacio .



El televisor ya está disponible en Colombia en tiendas Alkosto y Ktronix con un valor de 4.599.900 e incluye el marco intercambiable (hay cuatro colores disponibles) y 3 meses de suscripción a la tienda de arte.



