La pandemia impulsó el uso de la inteligencia artificial y la robótica

El despliegue de robots como respuesta a la pandemia de Covid-19 fue rápido. Como la necesidad es la madre de la invención, la humanidad no tardó en empezar a utilizar robots para tareas como limpiar suelos en aeropuertos, medir la temperatura de las personas o incluso actuar como sustitutos de los empleados del comedor.



La pandemia también ha obligado a las empresas a cerrar los centros de llamadas que emplean agentes humanos de servicio al cliente y a recurrir a los chatbots. Rob Thomas, vicepresidente senior de nube y plataforma de datos en IBM, que implementa un chatbot de este tipo, comentó que esta es la nueva normalidad y agregó que la pandemia simplemente aceleró lo que ya estaba en camino de suceder. En otros escenarios, los robots han demostrado lo cruciales que pueden ser en temas de salud, seguridad, obras públicas y hasta la industria fintech.



Esta última se ha caracterizado por adoptar rápidamente nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y la robótica no han sido la excepción. Algunas empresas de tecnología financiera han llevado su pasión por la IA a un nivel completamente nuevo este año a la luz de la pandemia. Así sucedió con el corredor de activos múltiples Exness, que hace unos días participó en la Dubai Forex Expo.



El bróker supo cómo sorprender y atraer la atención de los asistentes, apoyándose en la innovación. Debido a que los representantes de ventas no podían viajar para presentar, como normalmente lo harían, Exness contó con la ayuda de tres robots Sandbot Max.



Forexawy, Crypto y Dahab, saludaron a los asistentes a la exposición, los acompañaron al stand de la compañía, les proporcionaron máscaras faciales y desinfectantes, respondieron un sinfín de preguntas sobre los productos y servicios de la compañía y conectaron a los visitantes con los representantes de ventas de Exness por video llamadas.



“Exness siempre se ha enorgullecido de encontrar una oportunidad detrás de cada obstáculo y me alegro de que hayamos dado un salto de fe y decidido usar la tecnología de una manera totalmente diferente durante una exposición de esta naturaleza. La respuesta que recibimos fue gratificante y estamos muy contentos de haber logrado ofrecer una experiencia única pero segura durante estos tiempos difíciles y delicados ", comenta Mohamad Ibrahim, Director Regional de Exness para MENA, quien fue orador en el evento y presentado por Crypto.



No pasó mucho tiempo antes de que los visitantes comenzaran a esperar su turno dentro y fuera del stand de Exness, donde robots y humanos unieron fuerzas en lo que se caracterizó como una aparición histórica y sin precedentes en la expo.



La carpa estaba equipada con tecnología interactiva basada en sensores sin contacto, pantallas que se controlaban moviendo las manos o pisando puntos marcados en el suelo frente a la pantalla. Junto con los auriculares inalámbricos avanzados con tecnología de cancelación de ruido, las pantallas también se utilizaron para hablar en vivo con quienes no pudieron asistir. La compañía se llevó a casa los premios a la mejor experiencia comercial y las mejores plataformas de comercio social en la exposición que los tres robots celebraron con un breve baile en el stand de Exness.