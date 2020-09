La plataforma de comercio online para sorprender al amigo secreto

Archivo particular

El día de Amor y Amistad es una de las fechas más esperadas por el comercio en el país; sin embargo este año, la fecha se vivirá de una forma distinta, así como muchas otras cotidianidades. Si bien los besos y abrazos son el símbolo más significativo para esta ocasión, es claro que debido a la situación por la Covid- 19, los colombianos deben abstenerse de este tipo de muestras de afecto.



(¿Qué regalarán los colombianos en el Día del Amor y la Amistad?).

Para 2019 cerca del 83% de los colombianos celebró amor y amistad, de este porcentaje el 78% juega al amigo secreto, según un estudio de Fenalco. Por otro lado el e-commerce uno de los sectores con más movimiento y que ha aportado en mayor parte a la economía del país, ha registrado en los dos últimos meses un aumento en ventas cercano al 182%. Pero además de ser uno de los sectores con mayor movimiento, se ha convertido en un aliado para seguir celebrando las fechas especiales.



La celebración del próximo 19 de septiembre es un reto para el comercio, es por esto que Loro, el único ecommerce que además de ser centro comercial virtual, es una red social, ha creado una campaña llamada Loro Amor, Loro amigo para invitar a sus seguidores y colombianos a jugar lo que ellos han denominado el Loro Secreto.



Es por esto que se incluyó dentro de la aplicación una opción de lista de deseos, donde los colombianos podrán poner esos regalos que les gustaría recibir por parte de sus amigos secretos.



“Nuestra intención es fomentar la celebración responsable de amor y amistad, estamos en una época donde los besos y abrazos tienen que disminuir por nuestra salud, pero de algún modo debemos demostrarle a nuestro amigo o pareja que tan especial es para nosotros y que mejor forma de hacerlo que obsequiando lo que esa persona desea” afirma Camilo Tobón Co Founder de Loro.



Al crear un perfil dentro del aplicativo, la persona podrá ingresar productos que estén dentro de la plataforma que hoy cuenta con más de 65 tiendas oficiales, esta lista será pública, así que el núcleo de amigos con el que haya jugado podrá conocer los gustos de la persona y dar el regalo esperado por su Loro Secreto.



“Queremos invitar a los colombianos a dar el regalo perfecto y conocer los gustos de su amigo secreto, es una ocasión que a pesar de la situación no podemos pasar por alto, el país necesita además de la reactivación de la economía, un bienestar emocional y este tipo de actividades fomentan la felicidad” concluye Juan Saravia, Co Founder de la aplicación.