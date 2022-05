La sombrilla que vale más de $4 millones, pero no resiste el agua

Recientemente, las marcas Adidas y Gucci lanzaron una colaboración en donde mostraron un paraguas que no solo ha sorprendido por su precio, sino porque no resiste al agua, de acuerdo con su página web.



El paraguas tiene un precio de 1.290 dólares. Es decir, 5,2 millones de pesos. Según la descripción del producto, “no es resistente al agua y está diseñado para protección solar o uso decorativo”.

Esta alianza entre Gucci y Adidas se lanzará el 7 de junio con una gran variedad de accesorios como ropa deportiva, maletines, bolsos, gorras, tenis cinturones, entre otros, además de esta sombrilla particular.

Además de que no es una sombrilla impermeable, cuenta con un mango con la tradicional 'G' de la marca Gucci y un diseño colorido que combinas los logos de ambas empresas.

La propia marca ha reconocido que la idea no es usarla a diario, sino más bien como un accesorio decorativo.

Las marcas de moda de alta costura cada vez son más señaladas por usuarios de redes sociales. Recientemente, Balenciaga fue objeto de polémica por el lanzamiento de unos tenis que cuestan 1.850 dólares, más de 7,4 millones de pesos.

En esa ocasión, el calzado causó escándalo pues eran unos tenis de apariencia desgastada e incluso rotos.



