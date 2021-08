La universidad colombiana que tendrá carreras poco convencionales

En septiembre arrancarán las clases en el nuevo campus universitario público que tiene Medellín. Muchos lo conocen como la Ciudadela Universitaria de Occidente pero la administración municipal la nombró como la Ciudadela de la Cuarta Revolución y la Transformación del Aprendizaje (C4TA), la cual tendrá una capacidad para 8 mil estudiantes.



No será una institución convencional ni con carreras tradicionales. Por el contrario, allí se ofrecerán, principalmente, cursos y programas de pregrado relacionados con la cuarta revolución industrial.



“Un componente que va a tener la ciudadela es la formación de talento especializado que son formaciones cortas que no excedan de cinco meses en temas que sean muy específicos para la industria digital”, explica Carlos Chaparro, director de Sapiencia (Agencia de Educación Superior de Medellín) que administra este nuevo centro de conocimiento.



El campus tomó bastante tiempo en su proceso constructivo, desde su concepción en 2016 hasta la entrega de obras el pasado 2 de agosto, con retrasos para su entrega.



Está ubicado en lo que años atrás fuera la cárcel para mujeres El Buen Pastor, hoy cerca a la estación San Javier del metro, entre las comunas 12 y 13 de la capital antioqueña.



Tiene 60.000 metros cuadrados, de los cuales 23.000 son de equipamiento construido y 37.000 de espacio público. Además, consta de 13 edificios independientes, de los cuales nueve son rectangulares y en concreto, mientras que los otros cuatro son en estructura metálica.



Cuenta con biblioteca, auditorio con capacidad para 162 personas, 18 aulas convencionales y 16 multipropósito, cuatro terrazas habitables, zona deportiva con canchas de voleibol, baloncesto, pista de trote, tres canchas de grama sintética, ciclorruta, gimnasios al aire libre y juegos infantiles, entre otros.



Por ahora, el reto más inmediato es la dotación de equipos tecnológicos que serán necesarios para recibir a los alumnos de manera presencial desde el mes de septiembre.



“A esto hay que meterle computadores, pantallas inteligentes, entre otros; ya se hizo una inversión cercana a los 4 mil millones de pesos con los que se compró inmobiliario y algunos equipos de tecnología pero ahora estamos preparando la licitación para adquirir dotación del orden de 7 mil millones de pesos”, precisó Chaparro.



En septiembre arrancarán unos programas del llamado talento especializado con cursos que varias instituciones educación superior de la región harán en alianza con multinacionales.



Allí, la Universidad de Antioquia con Amazon ofrecerá el curso de Machine learning; la Universidad Nacional con Cisco dará Redes y Ciberseguridad; el ITM tendrá dos programas, el primero en alianza con Furukawua dará el curso de Infraestructura TI (tecnología de la información) y el segundo con Esneidar ofrecerá Mantenimiento y operación virtual de máquinas; finalmente, el Sena tendrá el curso de Desarrollo de aplicaciones Web.



Para Juan Guillermo Pérez Rojas, rector del ITM, es importante hacer parte de esta ciudadela. “Es innovador porque reúne diferentes elementos, diferentes instituciones de educación superior que tienen cada uno su propio enfoque y modelo, reúne distintas propuestas pedagógicas, didácticas y miradas sobre lo educativo”.



Sobre la participación de esta institución universitaria en la oferta dijo que arrancará con cursos cortos certificados para que una persona, inmediatamente culmine uno esté listo para trabajar.



“Vamos a ofrecer posteriormente educación para el trabajo y el desarrollo humano tanto en áreas de la cuarta revolución industrial como en las industrias creativas y culturales y ofreceremos programas tecnológicos que cumplen con características de lo que requiere el sector y lo que la sociedad está necesitando”, agregó Pérez.



A este campus también llegarán el próximo año los estudiantes de sexto a undécimo de las instituciones educativas de la ciudad con el programa de ‘Tecnoacademia’, en una alianza entre la Secretaría de educación municipal y el Sena para que los niños aprendan temas como robótica y domótica, entre otros.



En 2022 también llegarán las tres instituciones de educación superior adscritas al municipio de Medellín y que son el ITM, Pascual Bravo y el Colegio Mayor de Antioquia con sus programas de educación superior en tecnologías, profesionales, maestrías y doctorados.



También se ampliarán los cursos cortos o de formación de talento especializado en áreas como programación de software, desarrollo de software, blockchain, analítica de datos, marketing digital, mercadeo digital, diseño de video juegos y realidad aumentada, entre otras.



Pero, según explicó Chaparro, cualquier institución puede ofrecer cursos y programas de educación superior en este nuevo campus, previa aprobación por parte de Sapiencia y Ruta N.



“Para saber quién entra o no o qué programa, hay una curaduría académica que va a ser conformada por Sapiencia y Ruta N. Vamos a seleccionar todos los programas que sean necesarios para el desarrollo de la estrategia del Valle del Software para el gran reto que tenemos como ciudad, es la apuesta”, precisó.



LOS DATOS



Inversión:

Desde el punto de vista de talento especializado, en Sapiencia se cuenta con un presupuesto de 160 mil millones de pesos para el cuatrienio y se está haciendo una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos año.



Costos:

Todos los cursos, programas tecnológicos y profesionales no tienen costo de matrícula. Las maestrías y doctorados sí lo tendrán.



David Calle

EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @davidcalle1