La verdad es una percepción

En estos momentos de tanto cambio surgen cada día más teorías, más puntos de vista, más aproximaciones a cada reto que estamos teniendo. Se genera información de alto valor investigativo y se generan conjeturas que muchas veces tienen más despliegue en medios que estudios bien fundamentados.



(Creciente liquidez en los mercados financieros en la pandemia).

La realidad es que vivimos una verdad personal que es difícil de conjugar con la realidad general. Las “fake news” cada día son más perseguidas, lo cual está bien, pero la otra realidad es que es difícil hallar las noticias verdaderas.



Hoy en día está todo cuestionado, tal vez los cuestionamientos de la humanidad moderna surgieron en 1940 con los sistemas de organización, hubo 3 grandes propuestas: el fascismo, que si bien aún tiene algunos seguidores fue prácticamente exterminado con la segunda guerra mundial, el comunismo que tuvo su auge por los años 70´s y aún algunos países lo practican y el liberalismo que ha logrado demostrar su mayor eficiencia, pese a tener su talón de Aquiles en términos de equidad social. Este cuestionamiento planteado por el autor Yuval Noah Harari es apenas un ejemplo de los muchos cuestionamientos que hoy tiene la humanidad.



(Aprender, una forma de afrontar la crisis).



Hoy, el ser humano tiene un gran signo de interrogación sobre casi todo. Un concepto tan básico como la alimentación también está siendo cuestionado. El mundo nos convenció que tener una dieta a base de maíz era lo mejor para nuestra salud y bienestar y hoy vemos a autores como el Dr. Carlos Jaramillo rebatiendo y dándonos claridad sobre una verdad que no es verdad. Deepak Chopra, desmiente el mito que el ser humano solo utiliza el 10% de su capacidad cerebral y así son varias “fake news” en los temas de salud y alimentación que están aceptados como verdaderos.



Son muchas las verdades que no son verdad y muchos mitos que no pueden probar su veracidad en un mundo que está viviendo un cambio frenético. Antes de continuar les recuerdo que la realidad es una percepción, esto lo sabemos muy bien los que trabajamos en mercadeo. Si bien puede existir una realidad absoluta en algunos campos del conocimiento, sobre todo en las ciencias exactas, en la mayoría de áreas del saber la realidad se configura en la percepción. Y somos más de 7.7 mil millones de personas (O.N.U), así que sume percepciones y vuélvalas realidades…



Entonces vemos un mundo totalmente polarizado, donde la fragmentación tiene cada día mayores grietas. Posiblemente alguna vez el mundo estuvo divido en 3 formas de pensamiento y organización (fascismo, comunismo y liberalismo), muchas veces fundamentos y en concordancia con fuertes religiones que ayudaban a cohesionar historias y con ellas sociedades relativamente homogéneas. Con verdades que lograran un orden y una organización.



Recientemente con la aceleración de mundo y los repentinos cambios que estamos experimentando, todo aquello que parecía verdad está siendo cuestionado, desde nuestra alimentación hasta la forma como se conjugará el nuevo orden político y económico está profundamente cuestionado.



Pareciera que hoy en día cada uno tiene su verdad, ojalá esta verdad no sea absoluta e infranqueable. La invitación hoy para todos los lectores es ver este abanico de “verdades” o “mentiras” como un arco iris de opciones, donde oír la opinión del otro no constituye una ofensa para preparar nuestra defensa si no una oportunidad para debatir y construir. Siempre pensando que el objetivo no es ponernos de acuerdo si no logra que cada uno viva su verdad sin pisotear los derechos de los demás. Todos podemos convivir armónicamente sin tener que convencer a los demás de nuestra verdad.



La siguiente invitación es a tener pensamiento crítico, creativo y cooperativo o por lo menos manteniendo una “distancia social” respetuosa con aquel que piensa diferente.



Aristóteles afirmaba que la única función del cerebro era enfriar la sangre y que no estaba ligado a los procesos de pensamiento. Para algunas personas, esto es una realidad. Will Cuppy en el Libro Super Cerebro, Deepak Chopra.



Finalmente nos tocó vivir la vida entre grises con algunos matices que se acercan hacia los absolutos. Cambiemos los grises por colores y disfrutemos tantos puntos de vista como cuando disfrutamos de una mañana con neblina donde a lo lejos nace un arcoíris mostrando la belleza de cada color y las mezclas en cada unión. “Para los gustos los colores”, según un adagio popular.



Juan Carlos Briceño Trujillo

Profesor y conferencista de posgrados de la Universidad del Rosario

C.E.O. www.shapemarketing.co – Founder Edukadia.co – Area10.com.co