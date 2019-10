Laboratorio de habilidades comunicativas

En 2010, Paula Rincón creó una empresa con la intención de cuidar lo aprendido. Evitar hacer, más de lo mismo. Su equipo diseñó una organización centrada en el desarrollo de las personas y en la consolidación de sus habilidades y capacidades. Investigadora y autora de la Teoría de la ConCiencia de Comunicación.



El orden de los factores sí puede alterar el producto y ella lo explica…



En el proceso de idea de la empresa, nuestra observación nos demostraba que el hábito común era hablar antes de pensar; de allí salió el nombre de evidenciar qué tanto fallamos cuando actuamos de esa manera.



Servir...



Tener la capacidad de ponerse en los zapatos de las otras personas y dedicar cada día a hacer lo que nos apasiona y de ello una herramienta útil para los demás.



Propósito del proyecto...



Lograr, a la luz de hechos y datos, detonar la capacidad que tiene el ser de enamorar con las ideas; demostrar que simplemente depende del desarrollo de nuestra ConCiencia de Comunicación, y ayudar a que la mayor cantidad de personas tengan su propia voz.



Paula empieza cada jornada con una meditación, recibe a sus hijos para consentirlos antes de dejarse llevar por la cotidianidad. Su día transcurre entre conversaciones con personas y organizaciones. Al final, espacio sagrado en familia. Concluye investigando y compartiendo con su gran compañero de aventura.



Piense y hable…



Si todos lo hiciéramos así, con juicio y a conciencia, no al revés, tendríamos mejores resultados y menos conflictos.



Pensar, dialogar, ¿amenazados por las redes sociales?



Este es un universo que desafía nuestras características, que modifica comportamientos habituales y que ha cambiado permanentemente dinámicas sociales; creo que así como las pone en riesgo en algunos momentos, también hace que vayamos regulando y aprendiendo en el camino.



¿El “ruido” hoy no deja escucharnos?



Sin duda. Estoy segura de la nociva pérdida de esta capacidad. Nuestras mediciones evidencian que esta característica desaparece en la medida que el afán y la vida acelerada crecen. En lugar de construir en colectivo nos estamos preparando para no atender, ni entender a otros, e imponiendo individualidades.



Ideal para comunicar asertivamente…



Hacerlo 100% con honestidad y pasión, cuidando el único elemento no negociable, la coherencia; evitar al máximo la técnica, la rigidez y todo aquello que nos muestre poco auténticos.



La comunicación en 25 años...



Eficiente en tiempo, profundidad e impacto, con mucho más valor del que tiene ahora y definitivamente en manos de solo aquellos que están dispuestos a hacer las cosas de una manera diferente.



Niños y jóvenes, ¿conversan o se conectan?



Afortunadamente siguen siendo muy genuinos. Sin embargo, los adultos nos encargamos de alterar poco a poco cada una de sus habilidades, debilitando su autenticidad y carácter genuino.



En comunicación, ¿volver al pasado o mirar el futuro?



Mirada al futuro, sin olvidar lo aprendido, teniendo en cuenta que las organizaciones están compuestas por personas y que más allá de las marcas o de los números, priman las relaciones y las interacciones construidas desde la confianza.



¿En qué momento se agota un argumento?



Cuando no se tiene en cuenta el otro lado de la conversación.



¿Revolución comunicacional?



Hoy más que una revolución hay saturación y eso conduce a cuestionar si en realidad hay comunicación o simplemente un proceso de excesiva información.



Prensa, radio y T.V. a mediano plazo en comunicación...



Los medios son importantes, los formatos y canales se deben replantear teniendo en cuenta las tendencias, sin perder su esencia y siendo honestos con el conocimiento, alcance y acceso que los consumidores tienen hoy. No sirve la información unidireccional hay que caminar hacia la interacción.



Su palabra preferida…



Enamorar

Liderazgo.



Mucha coherencia unida a la humildad y a una clara actitud de aprendizaje permanente.



¿Qué significa saber comunicar?



Integrar una intención genuina de compartir ideas y conocimiento con la capacidad de hacerlo de tal forma que exista coherencia absoluta entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y cómo se dice.



Clave para afrontar con serenidad una presentación en público...



Tener un propósito claro al momento de pararse al frente para estar completamente seguro de lo que va a decir y hacer.



Sus conferencistas favoritos hablan de la calidad de su trabajo...



Mujeres maravillosas como Maysoon Zayid o Rita Pierson; un joven increíble, Richard Turere; hombres asombrosos como Benjamin Zander o Hans Rosling; y más de las 400 personas con quienes he tenido el honor de trabajar.



El éxito de TED...



Cuidar que su contenido esté al alcance de todos; que cualquier persona no solo comprenda. sino que sienta próximo y casi propio lo que allí se comparte, sumado a la riqueza de dar la palabra y cabida a diversidad de temas y conferencistas.



¿Por qué nos cuesta tanto comunicar asertivamente?



Años de investigación me demuestran que nos cuesta ser genuinos; nos corrigen cuando lo somos, vienen con fórmulas, técnicas, historias ajenas, palabras y acciones que no nos pertenecen… Nos pasan por un molde y las consecuencias son inseguridad, poca claridad y alejarnos de nuestras características y capacidades únicas.



¿Qué tanto siente que nos conocemos como personas para transmitir de manera adecuada?



No puedo generalizar. Una medición que realizamos en una muestra de más de 500 personas tan solo el 8,5% considera que: 1. Realmente conoce sus características, 2. Entiende cuáles de estas son habilidades o capacidades comunicativas y 3. Considera que su conocimiento de las mismas lo hace buen administrador de ellas.



