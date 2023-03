Hay 4.000 becas de formación digital en Bogotá: pasos para postularse

La Alcaldía de Bogotá a través de las Secretarías de Educación y Desarrollo Económico, la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea y el Grupo Energía Bogotá (GEB) están liderando la iniciativa del festival "Todos a la U", con el que se están ofertando 4.000 becas para formación en el sector digital.



Esta convocatoria estará hasta el 24 de marzo y se realizarán eventos en distintas localidades de Bogotá para ofrecer las oportunidades de estudio.



Las oportunidades de estudio son: Desarrollo de Aplicaciones Móviles, Desarrollo de Videojuegos, Diseño y Animación Digital, y Diseño de Interfaces (experiencia de usuario - UX, e interfaz de usuario -UI). Además de módulos en habilidades socioemocionales, inglés, y transición energética y cambio climático.



Las certificaciones de estos cursos serán dadas por la Universidad Nacional y el British Council.

¿Dónde serán los festivales?

22 de marzo:

​Localidad Suba

Lugar: Colegio Compartir (Carrera 128 # 146-52)

Hora: 8 am a 12 pm



Localidad Ciudad Bolívar

Lugar: Alcaldía local Ciudad Bolívar Auditorio ( Diagonal 62 sur # 22 F - 20)

Hora: 9 am a 12 pm



Localidad Engativá

Lugar: Instituto Francisco José de Caldas, Sede A (Cra. 68F # 63B - 02)

Hora: 2 pm 4 pm



23 de marzo:

Localidad Engativá

Lugar: Colegio Tomás Cipriano de Mosquera (Transversal 113 # 66-95, Engativá Pueblo)

Hora: 7:00 am a 10:00 am



Localidad Barrios Unidos

Lugar: Alcaldía Local de Barrios Unidos Auditorio

Hora: 12:30 pm a 2:30 pm



Localidad Tunjuelito

Lugar: Casa de la Cultura de Tunjuelito (Dg. 52 F Sur #27-21)

Hora: 12:00 pm a 2:00 pm



Localidad Los Mártires

Lugar: Alcaldía de los Mártires (Av. Calle 19 # 28-80, Piso 6, Torre de Parqueaderos)

Hora: de 2:00 pm a 4:00 pm



24 de marzo:

Localidad Bosa

Lugar: Punto Vive Digital, CDC Porvenir (Cra. 100 #52 -24 sur)

Hora 8:00 am a 11:00 am



Localidad San Cristóbal

Lugar: Coliseo CDC La Victoria (Cl. 37 Bis B Sur # 2 - 81 Este)

Hora: 1:00 pm a 3:30 pm



