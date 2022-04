Lanzan campaña para reducir accidentes viales por fallas de llantas

Una de las barreras a la hora de cambiar las llantas de los vehículos es la falta de liquidez para su compra, por este motivo muchas personas deciden comprar llantas usadas y en lugares poco seguros, esto implica un alto riesgo en materia de seguridad vial, ya que se pueden producir desde daños materiales, físicos y en algunos casos hasta se arriesga la vida.

De acuerdo con cifras preliminares del registro Único Nacional del tránsito, en 2021 se registraron más de 1.970 accidentes asociados a fallas en las llantas, en los cuales 640 personas resultaron heridas, 64 fallecieron y 1.271 sufrieron daños materiales.

Tan alto es el índice de accidentalidad, que las llantas se ubicaron como la segunda falla mecánica en el país asociada a siniestros después del daño en los frenos.

Es por esa razón que La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) junto a la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), decidieron lanzar la campaña: “Toma una decisión de vida”, con el objetivo de hacer un llamado a los conductores para llevar a cabo una debida revisión del estado de las llantas en su vehículo y/o moto para que no sigan aumentando el índice de siniestros en las vías.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, asegura que la prevención es una herramienta fundamental para disminuir las cifras de accidentalidad en el país. “Por esa razón, nos unimos a esta campaña con el propósito de ofrecer más opciones para que los colombianos tengan acceso a cambiar sus llantas periódicamente”.

En ese sentido, esta iniciativa también cuenta con el apoyo de la fintech Referencia, aliada de Fenalco, que tiene su producto Listo Pago a Plazos para apoyar a las personas que deseen reemplazar sus llantas, permitiéndoles pagarlas en plazos de hasta 12 meses.

Lo que permite esta solución financiera es que los distribuidores de llantas vinculados a la fintech puedan ofrecer financiación a sus clientes en sus puntos de venta, con viabilidad inmediata y de manera digital, con tan solo completar unos datos, y todo esto con el objetivo de que todas las personas tengan alternativas de pago que sean convenientes y seguras.

Desde hace años la financiación se ha revelado como un aliado del sector llantero, promoviendo el crecimiento en sus ventas, y generando un alivio en los conductores al poder acceder a este producto tan necesario para protegerse a sí mismos y sus familias.

Esto se evidencia con cifras recogidas por Fenalco, en donde para 2021 los comerciantes llanteros afiliados a esta entidad, realizaron ventas por cerca de $2.500 millones de pesos mensuales con financiación.

Actualmente, hay más de 300 distribuidores en el país, que ofrecen Listo Pago a Plazos como opción de pago, y de acuerdo con Ignacio Revollo, vicepresidente comercial de Referencia, esta es una oferta de financiación construida a la medida de un sector como el de llantas, “siendo la solución para que más transportadores puedan acceder a productos de mejor calidad, que contribuyan a la productividad de sus negocios y seguridad en sus vehículos”.

Expertos recomiendan que las llantas se cambien cada doce meses aproximadamente y a la hora de hacer una revisión deben verificar que la banda de rodamiento no esté desgastada más allá de los niveles de profundidad; los costados no tengan algún tipo de daño e incluso que la llanta no esté dañada o deformada.