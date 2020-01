Lanzan carne de cerdo a base de plantas

Impossible Foods, la empresa estadounidense de productos cárnicos elaborados a base de plantas anunció que ha dado un paso más allá de la ternera y también ha creado una alternativa a la carne de cerdo, con la cual, asegura, se puede producir incluso chorizo.



(La hamburguesa vegana que ‘sangra’ y bate récord en bolsa de N.Y.).

La alternativa ecológica a la carne está elaborada en laboratorios a partir de soja, aceite de girasol y de coco, así como aminoácidos, vitaminas, azúcares y hierro que logran darle la textura y sabor propios del producto porcino y con la que cocinar el mismo tipo de recetas.



“Tiene un 40 % menos de calorías que la carne, un 60 % menos de grasa y cero colesterol”, aseguró el consejero delegado y fundador de Impossible Foods, Pat Brown, durante la presentación del producto que tuvo lugar este lunes en Las Vegas (Nevada, EE.UU.), en el marco de la conferencia de electrónica de consumo CES.



La imitación de carne de cerdo está certificada para el consumo de las dietas kosher y halal, que no permiten a sus seguidores comer productos derivados de cerdo real, y con ella se pueden elaborar platos como el Banh Mi vietnamita, albóndigas, fideos con carne, "dumplings" o todo aquello que requiera carne picada de cerdo.



(Llegan al país las hamburguesas veganas que triunfan en Wall Street).



Del mismo modo que en el caso de la ternera, Impossible Foods se ha ocupado de que la alternativa al cerdo satisfaga tanto a consumidores como a cocineros, por lo que el producto sin cocinar es rosado y tierno, mientras que una vez cocido se vuelve más oscuro y jugoso.



Por su parte, la cadena de restaurantes de comida rápida Burger King, que ya sirve hamburguesas de ternera elaboradas a base de plantas, aseguró este lunes que en un futuro próximo incluirá también en su menú las salchichas elaboradas mediante este sucedáneo de carne de cerdo.



“A la gente que come carne de cerdo lo que les gusta es el producto final, pero no el hecho de que provenga del cadáver de un animal o los recursos que se han usado para criar ese animal. Por eso nuestro objetivo es sustituir el producto final de la forma lo más exacta posible”, apuntó Brown.



El cerdo es la carne más consumida a nivel mundial, por encima de la ternera y del pollo, por lo que su sustituto elaborado a base de plantas tiene un gran potencial en el mercado, especialmente en lugares como China, donde la demanda se ha disparado en los últimos años.



EFE