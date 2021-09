Lanzan convocatoria para cursos de programación desde nivel cero

Con el objetivo de reducir la brecha de programadores en Colombia, ya que según el Ministerio de las Tecnologías de la Información se necesitan más de 125.000 profesionales en este campo para suplir la demanda que tiene el país, Holberton School anunció la apertura de una nueva convocatoria para su programa de Fundamentos de Desarrollo de Software, al que han aplicado más de 23.000 personas desde su lanzamiento en 2019.



Gracias a esta iniciativa se ha logrado entrenar en 9 meses- desde cero y sin costo durante el programa - a más de 800 personas en los lenguajes de programación más apetecidos por el mercado, conectándose con una de las industrias más relevantes y de mayor empleabilidad en el mundo.



“Hoy tenemos una tasa de empleo de más del 90% para los desarrolladores que ya terminaron el proceso en nuestra academia. Hablamos de cientos de personas que cambiaron su vida, que reciben salarios dignos y que iniciaron un camino en la industria tecnológica”, afirmó Hernando Barreto, director ejecutivo de Holberton Colombia.



Holberton es una academia de formación intensiva y no convencional, en la que no existen aulas ni profesores, sino que el entrenamiento se desarrolla de manera remota, con el acompañamiento de expertos en desarrollo de software y con un metodología basada en proyectos. Los participantes requieren de, al menos, 60 horas semanales para desarrollar las actividades que plantea la academia.



Recientemente la academia oficializó una alianza con WeWork a nivel nacional, por lo que los participantes pueden usar los coworking spaces de esta compañía en Colombia para reunirse con sus pares y avanzar en su aprendizaje. De igual manera, como el programa se desarrolla de manera remota, se puede aplicar desde cualquiera de los 32 departamentos del país. “El único requisito es ser mayor de edad y tener muchas ganas de convertirse en desarrollador”, enfatizó Barreto.



Este programa cuenta con un novedoso modelo en el que cualquiera de sus participantes no tendrá que pagar nada hasta que consiga trabajo y, a partir de ese momento, deberá aportar el 17% de sus ingresos durante 42 cuotas.



Empresas como Mercado Libre, Rappi y Skillshare han contratado a los participantes de Holberton en Colombia.



La convocatoria de esta nueva cohorte, que inicia el 20 de septiembre, estará abierta hasta el 15 de ese mes. Los interesados pueden aplicar en www.holbertoncolombia.com



Holberton Colombia es una franquicia de Holberton Inc., startup de San Francisco (California, EEUU), y es operado por Coderise International con el apoyo de Socialatom Group y diversos aliados regionales como Comfama, PSL y Consultar (para Antioquia), Comfandi, Zonamerica/Carvajal, Eficacia y la Fundación Autónoma de Occidente (para Valle del Cauca), y Rappi, Grupo Bolívar Davivienda, Torre y Koombea (para Bogotá y el resto del país).



