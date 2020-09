Lanzan programa para entrenar a desarrolladores

Archivo particular

Desde 2014, formar los mejores talentos colombianos en desarrollo web y móvil ha sido la premisa de Make It Real, una academia creada por un grupo de emprendedores y líderes técnicos de la industria del software a nivel mundial, que ha entrenado a más de 600 personas que actualmente se encuentran laborando en compañías del universo ‘tech’.



Este es el caso de Sebastián Zapata, un ingeniero electrónico de 30 años, que luego de prepararse en desarrollo web, hoy trabaja en Zillow Group, una compañía estadounidense fundada por exejecutivos de Microsoft, que hoy lidera el mercado web de venta y arriendo de inmuebles en Norteamérica.



Así como Sebastián, hoy por hoy muchos pueden tener la oportunidad de llegar a las grandes ligas de la tecnología. Pero, ¿cómo? Make It Real ha decidido lanzar un programa inmersivo llamado “Top” (makeitreal.camp/top), que durante 12 semanas y sin costo, entrena a los amantes de la programación en aspectos técnicos, competencias transversales e inglés técnico a través de una metodología de aprendizaje práctica y personalizada que estudia proyectos de la vida real.



Este programa, que tendrá abiertas sus inscripciones hasta el próximo 2 de octubre, cuenta con un modelo único de educación colaborativa en el que el estudiante no paga por su formación hasta que consigue un empleo de alto ingreso.



“Con la llegada de la pandemia, el mundo empresarial cada día está demandando el apoyo de personal especializado en temas de tecnología, tales como el desarrollo y programación de software. Por eso, hemos diseñado un programa que, aterrizado en las necesidades del mercado, educa, acompaña y conecta a las personas con la realidad de las industrias”, cuenta Germán Escobar, CEO de Make It Real.



Para ello, esta empresa, que es avalada por el MinTIC para desarrollar capacitaciones en todo el país, ha creado una red de aliados empresariales nacionales e internacionales con los que trabaja de la mano para garantizar que lo que las personas están aprendiendo es lo que las compañías necesitan.



“Contar con asesores curriculares de empresas líderes en desarrollo de software, nos permite actualizar constantemente y con mayor facilidad nuestros programas de entrenamiento, lo que ayuda a nuestros profesionales a recibir una formación que responde a las necesidades del contexto actual”, añade Escobar.



Mediante este programa, los colombianos son perfilados, preparados y asesorados por mentores experimentados que han hecho parte de equipos y proyectos de empresas líderes en tecnología como Globant, Uber, Google, Slack y Heroku, entre otras.



Además, pueden acceder a empleos remotos en compañías tecnológicas de la talla de Toptal, Zillow o Globant, que, en promedio, multiplican de tres a cinco veces sus ingresos, frente a lo que devengan antes del entrenamiento.



Según un análisis del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el 2025, América Latina necesitará cerca de 1,2 millones de desarrolladores. Mientras tanto, en Colombia, el MinTIC proyecta que para el 2022 es necesario formar en el país alrededor de 100 mil profesionales en esta materia.