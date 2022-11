Las cifras del extraño Mundial de Catar

Faltan pocas horas para que inicie el Mundial de Qatar 2022, en donde 32 selecciones se disputarán el título de campeón del mundo. Pero más allá de toda esta fiesta futbolística que convoca a millones de hinchas, esta Copa Mundo, que regresa por tercera vez al continente asiático, también se destaca por ser la más costosa en toda la historia del torneo.

De acuerdo con medios internacionales, y datos de la plataforma Statista, el país árabe ya ha gastado alrededor de US$220.000 millones en todo lo relacionado con la organización de la Copa. Además, se estima que la inversión en estadios osciló entre los US$6.500 millones y los US$10.000 millones. A esto también se le suman otras inversiones para adecuación de hoteles, carreteras y transporte público. Es de destacar que esta cifra supera las inversiones registradas en los mundiales de Brasil en 2014 (US$15.000 millones) y Rusia en 2018 (US$11.600 millones).

Por otro lado, la Federación Internacional de Fútbol, Fifa, estableció que el presupuesto para este evento, que va hasta el 18 de diciembre, fue de US$1.600 millones, el 26% de este valor, US$440 millones de dólares, fueron destinados para ‘premios en metálico’. El 19% fue para gastos operativos, desde transportes, gestión de entradas y hasta servicios técnicos; el 15% del total del presupuesto fue destinado para televisión, 24% para programas de ayudas a clubes y administración de personal, mientras que 16% restante se dividió entre partidos de la Copa Mundial de la Fifa, informática, servicios de los equipos y derechos de marketing.

Premios



En cuanto a la bolsa de premios, la Fifa señaló que el campeón del torneo recibirá un premio de US$42 millones. El segundo lugar obtendrá US$30 millones; quien salga tercero se llevará US$27 millones, mientras que el cuarto equipo obtendrá US$25 millones. Las selecciones clasificadas de la quinta a la octava plaza: se llevarán cada una US$17 millones. Los equipos de la novena a la décimo sexta casilla se llevarán US$13 millones por selección. Por último, los equipos de la 17 ª a la 32 ª se llevarán US$9 millones por federación.

Las nóminas más caras



Los seleccionados europeos son los que aparecen con los valores más altos en sus nóminas en este Mundial Qatar 2022.

Según las estadísticas que entrega el Banco de Bogotá, el primer lugar lo tiene Inglaterra, cuyo monto asciende a US$1.400 millones de dólares. En segundo lugar está Brasil con US$1.090 millones. Luego están Portugal (US$904 millones), Francia (US$903 millones), España (US$800 millones) y Alemania (US$724 millones).

Completan las 10 primeras por mayor valor de sus seleccionados Argentina (US$630 millones), Bélgica (US$559 millones), Países Bajos (US$474 millones) y Uruguay (US$401 millones).

El análisis sobre estos montos, señaló que tener la nómina más cara no necesariamente se traduce en un mejor rendimiento en los mundiales.

Al respecto, el reporte cita el caso de Inglaterra que si bien su grupo de jugadores integra el más costoso, sus resultados no han sido sobresalientes.

Por su parte, Brasil que encabeza la lista de los equipos en los estudios de probabilidad de ganar, es la segunda en valor.

Entre los países suramericanos también sobresale el valor de la nómina de Uruguay con US$401 millones. La de México, entre tanto, está en los US$212 millones, por encima de la de Estados Unidos que registra US$210 millones como valor de la nómina de su plantel.

Se espera que lleguen al Mundial de Qatar 2022, 1,5 millones de turistas durante noviembre y diciembre , de acuerdo con medios internacionales. EFE

Las restricciones



Y si bien este Mundial se ha destacado por sus grandes cifras, también se ha hecho eco de medidas que distan muchos de las actividades propias de la celebración de un mundial de fútbol.

La polémica en torno a la cerveza puede ser una muestra de lo que se vivirá en las diferentes sedes donde se jugará desde mañana el torneo mundialista.

Hasta el viernes en la tarde las informaciones señalaban que las autoridades de ese país se preparan para prohibir la venta de alcohol en sus estadios , revirtiendo la decisión de permitir a Anheuser-Busch InBev NV vender cerveza Budweiser. Según Bloomberg, la decisión de prohibir la venta de alcohol dentro de los estadios supone un giro respecto a la postura anterior de Catar. El Comité Supremo de Entrega y Legado había prometido que el alcohol estaría disponible en las “zonas de aficionados” designadas fuera de los estadios y otros lugares de hospitalidad”.

El ambiente local



Pero mientras muchos hinchas alrededor del mundo se preparan para gritar los goles de sus selecciones, el ambiente “futbolero” a nivel local tiene un sabor agridulce. Y es que mientras muchos colombianos se alistan para madrugarle al mundial, sectores como el de comercio, restaurantes y bares no proyectan el mismo dinamismo en sus ventas, ya que al no clasificar la Tricolor no se sentirá el mismo impacto que en mundiales anteriores.

De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), las ventas de vestuario, camiseta y en general souvenirs alusivos al mundial no tendrán en esta ocasión el mismo auge. “Sorprende que en los establecimientos especializados no se estén comercializando masivamente camisetas de selecciones como Brasil, Argentina, Uruguay o México. Ello se atribuye a que a los compradores no les entusiasma tener esas prendas y a que las camisetas originales de esos equipos son costosas”, señaló el gremio.

Frente al impacto del álbum de Panini, Fenalco comentó que esta cartilla mueve ventas formales e informales de forma considerable. “El sector de papelerías recibe ese positivo influjo en los meses de octubre, noviembre y diciembre”. Asimismo, el gremio agregó que los horarios de los partidos “no ayudan mucho a estimular la compra de bebidas espirituosas, incluyendo la cerveza”.

Bajo esta mirada de consumo, Camilo Ospina Guzmán, presidente de la Junta Directiva de Asobares Colombia, afirmó que la ausencia de Colombia en este mundial tendrá “una afectación económica”, no solo a nivel de ventas, sino también en la generación de empleos para toda la cadena productiva y de servicios que atienden este tipos de eventos en los establecimientos. “Se dejan de crear un 10% de empleos”.

Ospina señaló que algunos empresarios se la jugarán ofreciendo alternativas sin licor, como brunchs, otros se inclinarán por almuerzos para aquellos partidos entre las 11 a.m. y 2 p.m, no obstante, “no será la generalidad del sector”.

El gremio de los restaurantes, Acodres, también ha manifestado que aprovecharán algunos horarios del Mundial de Qatar 2022 para activar ofertas especiales. Según Guillermo Gómez París, su presidente, el 12% de los restaurantes piensan tener una oferta atractiva para los comensales, “mientras que el 8% activará brunchs, desayunos adicionales a su servicio normal de almuerzos y cenas; mientras que y el 4% creará combos mundialistas”, agregó Gómez.

La polémica sigue rondando al principal evento deportivo orbital

El torneo ya ha estado plagado de controversias, que van desde las complicaciones de programación debido al calor del verano de Qatar hasta el trato de los trabajadores inmigrantes. Las dificultades podrán aumentar una vez que lleguen los fanáticos y se enfrenten a las normas locales, como los códigos de vestimenta que exigen que hombres y mujeres se cubran el cuerpo desde los hombros hasta las rodillas en muchos espacios públicos.

La disponibilidad de alcohol ha sido un punto conflictivo particular de las críticas en torno a la decisión de la Fifa de realizar el espectáculo en un país musulmán conservador en el que las muestras de afecto, la algarabía y la embriaguez en público son tabú. La marca Budweiser de Ab InBev es la cerveza oficial del torneo y ha sido patrocinadora del Mundial desde 1985. En septiembre lanzó su campana oficial de la Copa en más de 70 países, sin embargo, Catar no permite la venta de alcohol en casi todos los restaurantes.

