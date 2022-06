Las empresas fachada y bancos que controló el capo Rodríguez Orejuela

Gilberto Rodríguez Orejuela fue uno de los narcotráficantes colombianos más conocidos en la década de los 80 y 90 por ser el capo del Cartel de Cali. Una organización criminal que llegó a controlar el 80% de los envíos de cocaína hacía Estados Unidos.



Después de la muerte de Pablo Escobar, Gilberto y su hermano Miguel se convirtieron en los sujetos más buscados en el país. Su prontuario de delitos los hizo merecedores de condenas de hasta 30 años en Estados Unidos.



En las últimas horas, alias 'El Ajedrecista' murió en la que se encontraba en Carolina del Norte.



Para convertirse en un capo del narcotráfico, Rodríguez Orejuela tuvo que recurrir a un entramado de empresas fachadas y bancos que le permitieron lavar el dinero que provenía de los envíos de cocaína.

Los bancos

Uno de los activos más importantes de los Rodríguez Orejuela fue el First Interamericas Bank, un banco ubicado en Panamá que adquirieron en 1975. Desde esta empresa pudieron efectuar una operación bancaria entre Los Angeles, Miami, Nueva York y Panamá.



Los cheques con los que lavaban el dinero provenían de diferentes bancos en Los Ángeles a nombre de distintas personas. Estos eran sellados en el FIB de Panamá antes de ser transferidos a cuentas en Miami. Un sello en la parte posterior indicaba que debían ser consignados en cuenta que Rodríguez mantenía en otros dos bancos: el Continental National Bank y el Tower Bank. Así lo revelaron las investigaciones de las autoridades estadounidenses en ese momento.

El dinero se lavaba a través del Banco Cafetero, una sucursal del FIB en Colombia. El método de Rodríguez era utilizar ganancias del café para lavar dinero haciéndolo pasar por transacciones cafeteras que llegaron a los 46 millones de dólares.

Los Rodríguez Orjuela también llegaron a tener el control de casi el 70% del Banco de los Trabajadores y el recién fallecido, para ese momento, fue designado como parte de su junta directiva. Este era una filial de la Chrysler Corporation en Colombia.



Años después se descubriría que este fue otro banco con el que lavaron dinero en el país. Un Banco que fue fundado en 1974 con la intención de fortalecer el sindicalismo en América Latina.



Asimismo, fueron integrantes de la junta directiva de la Corporación Financiera de Boyacá.

Las empresas fachada

Para 1999, EL TIEMPO reportó que eran más de 60 las empresas que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había incluido entre las compañías fachada del narcotráfico.



Por su parte, el diario El País reportó que fueron más de 200 empresas investigadas en Colombia por nexos con el Cartel de Cali, además de las que tenían presencia en Perú, Ecuador, Costa Rica, Venezuela, Panamá y España.

La mayoría de ellas se encontraban radicadas en Cali, Bogotá, Palmira y Barranquilla. Entre los sectores de los que hacían parte estaba el de construcción, farmacéutico, de comunicaciones y de inversiones.

En el campo deportivo se llegó a vincular al Club América de Cali por nexos con los Rodríguez Orejuela. Las personas señaladas en ese momento fueron Carrillo Quintero, Claudia Pilar Rodríguez, Miguel A. Cueca, Clara Inés Gutiérrez Padilla, Elvira Patricia Gutiérrez Pardo, Jorge Manjarres Grande, Diego Alberto Sosa Ríos y Rosalba Vega.

A su vez, se mencionan empresas como Revista del América Ltda., M.O.C. Echeverry Hermanos Ltda., la Distribuidora de Elementos para la Construcción, Inversiones y Construcciones ABC y San Vicente, Campo Verde de Barranquilla y Villa de Arte S. de H., Inversiones Namos y Compañía y K.P to Jeans Wear S. de H y otras más.



La lista resulta infinita. Entre las empresas que más causaron polémica en ese momento fueron Drogas La Rebaja y Coopservir que fueron incluidas en la 'Lista Clinton'. El caso de la primera fue calificado por investigadores de Estados Unidos como 'la joya de la corona', según informó el diario El Pais de Cali. Varios años después, fueron excluidas de la lista y pudieron retomar sus facultades para primer contratos.





La lista de empresas a las que los vincularon en ese momento fueron:



Admacoop (Bogotá) Alkala Asociados S.A. (Cali) Bonomercad S.A. (Bogotá) C.N.A. Publicidad Ltda. (Barranquilla) Campo Verde Ltda. (Barranquilla) Carrillo Quintero, Eugenio (Bogotá) Claudia Pilar Rodríguez y Cía S.C.S. (Bogotá) Club América de Cali (Cali) Club Deportivo América (Cali) Colcerdos Ltda. (Pereira) Colombiana de Cerdos Ltda. (Pereira) Color Stereo (Cali) Color s S.A. (Cali) Comercialización y Financiación de Automotores S.A. (Cali) Compañía Administradora de Vivienda (Cali) Construcciones Colombo-Andinas Ltda. (Bogotá) Constructora El Nogal (Cali) Córdoba Valencia, Juan Ramón (Bogotá) Corporación Deportiva América (Cali) Cueca V., Miguel A. (Bogotá) D Cache S.A. (Cali) D elcon S.A (Cali) Decafarma S.A. (Bogotá) Degacoop S.A. (Bogotá) Distribuidora de Elementos para la Construcción (Cali) Droguería Farmahogar (Bogotá) El Paso Ltda. (Cali) Farmahogar (Bogotá) Farmahogar Copservir (Bogotá) Fiesta Stereo (Palmira) Gutiérrez Padilla, Clara Inés (Bogotá) Gutiérrez Pardo, Elvira Patricia (Bogotá) Industrial de Gestión de Negocios E.U. (Cali) Inversiones Betania S.A. (Cali) Inversiones el Gran Crisol Ltda. (Cali) Inversiones Integral Ltda. (Cali) Inversiones Mondragón y Cia. (Cali) Inversiones Namos y Cía. Ltda. (Barranquilla) Inversiones y Construcciones ABC S.A. (Cali) K.P. to Jeans Wear S. de H. (Barranquilla) M.O.C. Echeverry Hermanos Ltda. (Cali) Manjarres Grande, Jorge (Cali) Mariela Mondragón de R. y Cía. S. en C. (Cali) Matadero Metropolitano Ltda. (Pereira) Miraluna Ltda. (Cali) Patentes Marcas y Registros S.A. (Bogotá) Patmar S.A. (Bogotá) Prisma Stereo 89.5 F.M. (Palmira) Proyectos J.A.M. Ltda. (Barranquilla) Proyectos J.A.M. Ltda. y Cía. S. en C. (Cali) Reconstruye Ltda. (Cali) Reparaciones y Construcciones Ltda. (Cali) San Mateo (Cali) San Vicente S.A. (Cali) Servicios Farmacéuticos Servifar S.A. (Cali) Servifar S.A. (Cali) Sharper S.A. (Bogotá) Sociedad Comercial y Deportiva Ltda. (Cali) Sonar F.M. E.U. Dieter Murrle ( Palmira) Sonar F.M. S.A. (Cali) Sosa Ríos, Diego Alberto (Bogotá) Titos Bolo Club (Barranquilla) Urbanizaciones y Construcciones Ltda. (Cali) Urbanizaciones y Construcciones Ltda. de Cali (Cali) Vega, Rosalba (Bogotá) Villa D Arte (Barranquilla) Villa de Arte S. de H. (Barranquilla).



