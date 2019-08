Las ferias y fiestas jalonan la economía de municipios

Además de que los habitantes de un municipio gozan y participan de la programación de las ferias y fiestas de un pueblo en Colombia, son varios los sectores económicos que se ven beneficiados con el desarrollo de las festividades de población en nuestro país.



Este es el caso de Cota, Cundinamarca en donde el comercio registró más de $1.500.000.000 en ventas sólo en cuatro días en las ferias y fiestas de La Hortaliza.



(Ferias y fiestas en todos los rincones del país).

Todo producto de los más de 45.000 asistentes que disfrutaron de cada uno de los eventos de las festividades del municipio cundinamarqués.



“El alcalde Julio Moreno Gómez se lució con estas fiestas. Hubo mucho orden y mucha seguridad por lo que se redujeron desordenes de años anteriores. Además, los excelentes artistas que trajeron llamaron la atención de miles de turistas que abarrotaron nuestro pueblo y, por ende, se incrementaron nuestras ventas. A mí me fue muy bien en mi negocio. Vendí en cuatro días, lo que vendo usualmente en un mes”, afirmó Juan Cárdenas, dueño de un establecimiento comercial de Cota.



Restaurantes, panaderías, supermercados y todo tipo de negocios registraron un aumento en ventas superior al 50%. La gran afluencia de personas de todas las partes del país logra que la economía de un municipio aumente radicalmente.



Y la activación de la economía no sólo se presenta durante las festividades sino después de éstas. Los recicladores 'hicieron su agosto' puesto que recuperaron 267 kilos de aluminio y 135 kilos de vidrio.



Así no sólo se lleva una limpieza rápida del municipio, sino que además se producen recursos a partir labores de reciclaje.



Para la administración municipal, el éxito rotundo de las festividades obedeció a una planeación rigurosa de cada una de las actividades y al perfeccionamiento del sistema de seguridad de Cota que dio una sensación de tranquilidad a todos los que hicieron parte de las fiestas de La Hortaliza. Para muchos en Cota, las ferias y fiestas de 2019 no sólo serán recordadas por ser las mejores y las más seguras sino porque fueron las que más generaron las mayores utilidades para los comerciantes del municipio.