Las flores de Colombia irán a la feria de arte de Miami

El calendario de 2019 de los exportadores de flores del país se está agotando, pero desde ya se inician las planeaciones para llevar a las grandes fiestas y ferias del mundo este producto nacional en 2020.



El sector cerrará sus ventas en 1.480 millones de dólares de manera similar a lo que cerró en 2018 y es por esto que según el presidente de Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores), Augusto Solano se demuestra el crecimiento de la floricultura nacional que exporta a 100 países.



¿Qué falta para vender en el resto del año?



No mucho, ya hemos terminado con la fiesta de todos los santos que en España es muy importante, luego viene Acción de gracias, Navidad, Janucá, la fiesta de los judios, Año nuevo, que si bien son fiestas menores, nos ayudan en ventas.



¿Cuál es el balance de la participación en China?



En China ya llevamos tres años asistiendo a la feria Hortiflorexpo, y seguiremos yendo. El próximo año la feria es en Beijing y claro, la principal dificultad es el transporte, que sea eficiente, que permita que las flores lleguen de muy buena calidad y en este caso seguimos insistiendo.



Y ¿con Estados Unidos?



Estados Unidos sigue siendo nuestro principal mercado, le dedicamos nuestro mayor esfuerzo y en la primera semana de diciembre vamos a participar en la feria de Miami, Art Basel, que es algo diferente a lo que hemos hecho tradicionalmente.



Queremos posicionar nuestra marca en este tipo de escenario, de lujo, de arte, de moda, que es lo que significan nuestras flores y tenemos muchas expectativas para el 2020, no dejaremos de asistir a China, Moscú, Holanda que es a donde siempre vamos.



Estamos también en el proceso de escoger algunas exhibiciones, que llamamos ‘showrooms’ y que tienen solo productos colombianos, así que estamos en medio de este análisis para el otro año.



¿Cuáles son esas expectativas para la feria de Miami?



Posicionarnos en un medio distinto, allí asisten planeadores de eventos, consumidores de alto nivel que pueden apreciar y valorar la calidad de flores que tenemos en el país.

Llevar más lejos ese Flowers of Colombia.



¿Participarán en Expo Dubaí 2020?



Lo estamos analizando, podríamos hacer algo similar a lo que presentamos en Expo Milano. Pero sabemos que no es viable mantener flores durante 180 días.



Nuestras ferias son generalmente de 3 días y este también es un tema de cuidado por el clima.



¿Cuál es el balance de este 2019?



Este año fue muy positivo está muy cercano al año pasado, en el caso de las ventas no creo que alcancemos a tocar los 1.500 millones de dólares, pero estaremos cerca.

Fue un año complejo por temas de clima, sobretodo al inicio para San Valentín, pero hemos logrado mantener nuestra presencia en los principales mercados, ya estamos en 100 países.



Estamos en Estados Unidos, en Japón, volvimos al mercado de Rusia que tuvo algunas dificultades, pero estamos también interesados en China y Corea.



Acabamos de hacer una promoción en Tokio y en Seúl, estos son mercados exigentes y particulares en sus peticiones pero se está haciendo un trabajo dedicado.



¿Cuáles fueron las novedades del año?



Continuamente estamos haciendo cosas diferentes, Colombia maneja 1.400 variedades de unas 50 especies, en Proflora tuvimos a los más destacado del año y tuvimos mucho éxito en expositores y compradores que es lo que no ha permitido segur siendo de los más grandes en los bouqutes de supermercados en los Estados unidos.