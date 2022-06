Las posibles razones por las que no le ha dado covid

Seguro que hay más de una persona en nuestro entorno que no se haya infectado de covid-19 y no preguntamos si se trata de tener suerte. Sin embargo, esto va más allá y, aunque no se conocer una razón definitiva, muchos estudios científicos apuntan a diferentes causas para explicarlo.



Una de las causas es el distanciamiento, pues la persona no ha estado expuesta o en contacto con el virus. Muchos adultos mayores, personas con enfermedades crónicas o inmuno suprimidas continúan empleando precauciones para no infectarse.

Otra causa posible son los anticuerpos adquiridos por las vacunas. Dado que, estos atacan al virus en cuanto entra al organismo, lo que, a su vez, dificulta que la infección se expanda en el cuerpo y el desarrollo grave de la enfermedad. Cabe señalar que muchos estudios también han demostrado que las vacunas pueden ayudar a reducir las posibilidades de transmisión doméstica. Sin embargo, esto se concluyó antes de la aparición de la variante Ómicron.

Una tercera razón por la que el coronavirus no ha logrado infectar a las personas, a pesar de haber entrado a las vías respiratorias, es que ellas han tenido una respuesta inmunitaria rápida y robusta, logrando que el virus no se replique en gran cantidad.

Eso sí, esta respuesta inmune es diferente en cada persona y, según la ciencia, se va debilitando con el paso de los años, por lo que es importante mantener un estilo de vida saludable.



Sin embargo, el factor más importante es la genética, pues los estudios de covid han identificado una causa genética en uno de cada cinco casos críticos. Según Lindsay Broadbent, investigadora de la Escuela de Medicina, Odontología y Ciencias Biomédicas de la Queen's University, los genes no solo influyen en la gravedad de la enfermedad, sino también pueden ser claves a la hora de evitar la infección del virus.

Por último, una posible razón es que las personas hayan tenido una infección previa. Los científicos la llaman 'inmunidad de reacción cruzada' , en este caso el sistema inmunitario es capaz de reconocer que el Sars Cov-2, virus que causa el covid, es similar a un virus invasor reciente y, por tanto, se activa una respuesta inmunitaria.

Aunque estas causas podrían explicar por qué algunos no se han contagiado del covid, no significa que nunca lo vayan a hacer. Por lo que, la mejor opción es seguir con las precauciones de autocuidado.

