Las pruebas de la covid-19 se duplicarán en los próximos días

Durante los primeros días del arribo de la covid-19 al país, los casos que se registraban a diario eran muy pocos, pero no necesariamente porque se hubiera controlado el contagio, sino porque se requerían de más pruebas para identificarlos, tratarlos y evitar que se esparciera el virus.



Esta situación, en un mercado internacional que está demandando los mismos insumos, ha hecho que conseguirlos sea más caro y complejo. A pesar de que en el país el número de pruebas ha venido aumentando, expertos aseguran que se deben hacer muchas más.

Ante esto y otros temas para enfrentar la pandemia, Luis Guillermo Plata, gerente encargado por el Gobierno Nacional para atender la emergencia por el coronavirus, le explicó a Portafolio en qué han venido trabajando y qué se aproxima.



¿En qué se han enfocado desde la gerencia?



Nuestro foco más importante ha estado en asegurar un suministro de pruebas para Colombia por los próximos tres meses, por lo menos. Hace poco llegaron 500.000 pruebas PCR que son las más robustas y precisas. Eso nos ha dado capacidad importante de hacer pruebas a nivel nacional.



Complementario a eso, articulamos con el INS la traída de dos robots de extracción, cada uno con capacidad de 1.000 pruebas diarias. Junto con Minsalud hemos logrado comprar 2.800 ventiladores y ahora estamos adquiriendo elementos de protección al personal de la salud.



¿Cuántas pruebas se están haciendo y qué meta hay?



Con lo anterior, debemos estar llegando pronto a una capacidad diaria de entre 12.000 y 15.000. Para poder hacer todas esas pruebas también se requiere equipar a los laboratorios regionales, nos toca descentralizar el INS. A la fecha hay 54 habilitados fuera de Bogotá.



¿Ya repartieron los 500.000 kits de pruebas?



Se repartieron el fin de semana antepasado, ya están en los laboratorios. De los 501.120, en Bogotá se quedan 93.312, para Antioquia fueron 76.032, para el Valle 53.568 y para las otras zonas del país, el resto.



¿Qué determina que una zona está lista para enfrentar el virus?



No solo es demandar la infraestructura, es hacerla que funcione porque si se envían ventiladores a un lugar donde no hay cadena de oxígeno, no hay monitores o donde los médicos no tienen el entrenamiento adecuado, terminan los ventiladores dentro de una caja. Es tener todo de esa cadena estructurada.



¿Con cuántas camas UCI se inició en la llegada de la covid-19 y cuál es la meta?



El país tiene 5.400 camas UCI. Lo que se ha hecho es tratar de desocuparlas. Tenemos 2.650 que se han liberado para capacidad de pacientes covid-19, de las cuales 130 están ocupadas ahora; es decir, hay 2.520 con capacidad disponible.



Vamos a usar los 2.800 ventiladores que trajimos para convertir unidades de cuidado intermedio a unidades de cuidados intensivos, con eso duplicaríamos la capacidad de UCI disponibles para covid-19. Eso no para ahí, tenemos que comprar más ventiladores, para llegar a un número que nos dé tranquilidad, pero conseguirlos en el mercado es cada vez más complejo.



¿Cuál sería ese número?



A mi me gustaría 8.000 para arriba pero hay que ser realistas de lo que podemos encontrar en el mercado. Aquí el factor crítico no es ni de dinero, ni de deseo de hacer las cosas, es de un mercado con alta demanda de insumos de este tipo.

Han dicho que el virus llegó para quedarse,



¿Qué opina de ello?



Yo concluyo lo siguiente, cada semana sale un titular nuevo, yo no sé si eso sea verdad o no. En general el mundo no sabe nada, todos los días cambiamos de ideas, cambian las tendencias, entonces, yo creo que todavía nos falta mucho por conocer en este virus.



Para evitar un ritmo lento en las reaperturas, ¿no debería el Gobierno tener mayor control de ello?



El Gobierno Nacional lo que hace es dar unos máximos, pero cada alcaldía tiene que ver cómo los interpreta. Cojamos dos pueblos de 20.000 habitantes, si en uno hay 2.000 infectados y en el otro hay 50, no se pueden comportar igual. Seguramente donde haya más contagios las medida deben ser más robustas, y en los que no, van a poder tener más libertades.



Cada alcalde tiene su criterio y conocimiento preciso del terreno y sabe cómo aplicar los criterios del Gobierno.



¿Qué tan viable ve una renta básica por la crisis?



De hecho se está haciendo ya. Tenemos un ingreso solidario, esa fue la primera prioridad, asegurarnos que las personas más vulnerables tuvieran un ingreso o mercado, se ha hecho una gran labor ahí. Identificar población vulnerable que no estuviera en bases de datos, para ayudarlos es una tarea compleja. La realidad es que hoy no tenemos una hambruna en Colombia, habrá pocos casos, pero en general no es así.



Cada vez la gente aguanta menos el aislamiento, ¿cuántas cuarentenas más tendrá el país? ¿Qué se aproxima el 25 de mayo?



Eso no lo puede decir nadie, todo eso depende de muchas cosas, de la velocidad del contagio, de cómo nos comportemos los colombianos, si nos portamos bien va a ser una cosa, pero si no, va a ser otra cosa. Entonces, aventurarse a decir si se requieren más cuarentenas es difícil, todos son temas que deben irse viendo, ver con las aperturas cómo se desarrollan las cosas, si lo hacemos responsablemente y podemos abrir más sectores o si hay más contagios y toca volvernos a encerrar.