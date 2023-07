Recomendados Portafolio: La vida de un magnate de los años 20

En los triunfales años veinte, Benjamin Rask y su esposa Helen dominan Nueva York: él, un magnate financiero que ha amasado una fortuna; ella, la hija de unos excéntricos aristócratas. Pero a medida que la década se acerca a su fin, y sus excesos revelan un lado oscuro, a los Rask empiezan a rodearlos las sospechas.



Ese es el punto de partida de Obligaciones, una exitosa novela de 1937 que todo Nueva York parece haber leído y que cuenta una historia que puede, sin embargo, contarse de algunas otras formas. Hernán Díaz compone en ‘Fortuna’ un magistral puzle literario: una suma de voces, de versiones confrontadas que se complementan, se matizan y se contradicen, y, al hacerlo, ponen al lector ante las fronteras y los límites entre la realidad y la ficción, entre la verdad –acaso imposible de encontrar– y su versión manipulada.



‘Fortuna’ explora los entresijos del capitalismo americano, el poder del dinero, las pasiones y las traiciones que mueven las relaciones personales y la ambición que todo lo malea.



He aquí una novela que, mientras recorre el siglo XX, atrapa al lector en la primera página y no lo suelta hasta la última, manteniéndolo en permanente tensión gracias al fascinante juego literario que propone, repleto de sorpresas y giros inesperados.



Respecto al libro Publishers Weekly indicó que “Minuciosamente documentada y formalmente ambiciosa, triunfa en todo lo que se propone”.



En Los Angeles Times, Hillary Kelly escribía que es “Absolutamente brillante… Una escritura inmaculada”.



Vale decir “Una fascinante historia de clase, capitalismo y codicia. El resultado es una hipnótica alquimia metaficcional muy ambiciosa y aún más lograda”, según Adrienne Westenfeld, de Esquire.



“Intrincada, ingeniosa y con sólidas sorpresas… Con ecos de Henry James, Edith Wharton y Thomas Mann… Una novela estimulante e inteligente”, reseñó Michael Gorra, en el diario The New York Times.



El carbón: origen, atributos, extracción y usos actuales en Colombia



Autor: Luis Jorge Mejía Umaña

Sello: Universidad Nacional

El desarrollo de un libro sobre el carbón, y su utilización es una tarea compleja, pues implica abordarlo como un producto de la naturaleza que posee características variables, diversas propiedades y múltiples usos, el cual ha sido objeto de gran cantidad de estudios e investigaciones. Así, el hecho de que sea un combustible fósil lleva a recapitular las condiciones ambientales y geológicas que lo formaron en el remoto pasado, de manera tal que podemos aprovecharlo en el presente.



El texto incluye un capitulo dedicado al desarrollo histórico del carbón en Colombia , con el estado de la exploración, la calidad del carbón y la coquización.

Atlas: La historia de Pa Salt



Autora: Lucinda Riley

Sello: Plaza & Janés

1928, París. Un chico es encontrado momentos antes de su muerte y acogido por una cariñosa familia. Dulce, precoz y lleno de talento, el niño florece en su nuevo hogar y la familia le muestra una vida que no había creído posible. Pero se niega a decir una palabra sobre quién es realmente. A medida que crece casi está cerca de olvidar el terror de su pasado o la promesa que ha jurado mantener. Pero por toda Europa el mal se está despertando y nadie puede sentirse del todo seguro. Sabe que se acerca el momento en que tendrá que volver a huir.

Contigo en el éter



Autor: Olivie Blake

Sello: Umbriel

Una historia de amor contemporánea única que explora la naturaleza del amor, lo que significa no sentirse bien y cómo afrontar nuestras propias fracturas sin dejar de amar como si no estuviéramos rotos. Dos personas se conocen por casualidad en el Instituto de Arte. Antes de su inesperado encuentro, él es un estudiante de doctorado que gestiona sus pensamientos destructivos con cálculos compulsivos sobre los viajes en el tiempo; ella es una artista falsificadora bipolar que va a sicoterapia por orden judicial. Al final de la historia, nada de eso habrá cambiado. Pero esta no es una historia sobre finales.

Orquídeas de autor



Autor: Juan Carlos Santacruz



Son 114 fotografías que comprenden esta obra de fotografía de Juan Carlos Santacruz que en su versión digital sin costo presenta fotografías de sus propias especies cultivadas y cuidadas por él mismo durante más de 15 años. Una práctica que inició como hobby y se ha convertido en toda una pasión. "Quiero mostrar este conjunto de Orquídeas de autor, y tener la oportunidad de transmitir la emoción que sentí al cultivarlas, verlas crecer, florecer y ser parte de mi vida. Cada planta es un mundo diferente, son sensibles al entorno a la luz o a la temperatura y pueden llegar a florecer por una hora, 24 horas o por 90 días. Todo ese carácter es lo que voy a compartir en mi nuevo libro”, afirma el autor.



PORTAFOLIO