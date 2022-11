Portafolio libros: la experiencia de un vendedor

Cuáles son las 7 cosas que tiene que hacer un vendedor para que sus propósitos le salgan bien. Eso depende del tipo de comprador que tiene en frente.



La experiencia de un hombre curtido en las ventas que vende desde los 26 años de edad y su sabiduría la comparte en el libro ‘Los 7 vendedores de éxito … y los 8 compradores empeñados en que fracasen’, un poco largo el nombre, pero muy ameno de recorrer.



El autor arranca contando que casi todos se basan en tres condiciones que difícilmente encontramos los vendedores en nuestra realidad cotidiana, como son:



1. Compradores idealizados: los empleados de las empresas compradoras son presentados como trabajadores comprometidos con el valor de la acción y la generación de dividendos, todos ellos ejemplares, todos ellos remando en la misma dirección. Esta idealización del cliente no suele conducir al éxito en ventas. Por ello, es necesario conocer a los compradores reales.



La verdad es que no piensa en cómo expandir el negocio, sólo piensa en cómo obtener un ventaja.



Cualquier decisión que toma un comprador corporativo o industrial, lo primero que pone de frente son sus prioridades y luego los de la compañía. Y las compras tienen que ver con los intereses del comprador no de la organización.



(Vea: Portafolio recomienda: el profesional valioso es un producto).



2. Un sólo decisor maker: la idea de que existe un power sponsor o decisión maker o jefazo que lo decide todo, al que debemos encontrar y convencer, hace años que ha dejado de ser un mapa útil en las grandes empresas trasnacionales. Los centros de decisión son cada vez más difusos.



Las decisiones son cada vez con más involucrados. No existe un decisor único.



3. El proceso de venta: conocer el proceso resulta fundamental para el éxito en ventas -es un oficio, no un arte-,pero no el proceso de venta, sino el de compra.



Una revisión completa de la profesión de vendedor desde la experiencia y la motivación, al margen de las recetas mágicas. Una estructura mental y emocional para salir cada día a vender.



Jesús Gil Vilda lleva trabajando 24 años como jefe de ventas, vendedor de territorio y de cuentas clave. Ha participado en más de 10.000 procesos de venta.



(Vea: Recomendados Portafolio: ¿Cómo trabajar para que lo despidan?).

‘Los 7 vendedores de éxito … y los 8 compradores empeñados en que fracasen’. Archivo particular

'La primera batalla de la III Guerra Mundial', de Yuri Felshtinsky. Sello: Deusto

El historiador ruso afincado en EE. UU. Yuri Felshtinsky pronostica que la guerra de Ucrania se va extender en poco tiempo fuera de las fronteras de este país. Por ello, asegura que es ‘la primera batalla de la III Guerra Mundial’, afirmación que da título a su nuevo libro. Este experto en los servicios secretos rusos analiza las implicaciones geoestratégicas de la invasión de Ucrania que recoge en su obra, escrita conjuntamente con el también historiador Michael Stanchev, asesor del Ministerio de Exteriores ucraniano. Esta guerra no va sobre Ucrania. Es la primera etapa de un plan de Putin de reconstruir un imperio y está atascado en Ucrania.

'La primera batalla de la III Guerra Mundial', de Yuri Felshtinsky. Archivo particular

'Un día difícil', de Mark Owen y Kevin Maurer. Sello: Crítica

Un día difícil es el relato en primera persona de la operación que condujo a la muerte de Osama bin Laden. Un testimonio que difiere en muchos aspectos del que dio al público el gobierno de EE. UU.; por el que el autor está amenazado de un proceso por revelación de secretos, y que le ha convertido en el objetivo más buscado por el terrorismo islámico. La narración de esta aventura real resulta fascinante, pero hay mucho más en estas memorias del miembro del SEAL Team Six que se esconde tras el nombre de Mark Owen: un anticipo de lo que van a ser las formas de guerra en un futuro inmediato.



(Vea: Portafolio recomienda: programación aprendida en el tiempo).

'Un día difícil', de Mark Owen y Kevin Maurer. Archivo particular

'Viberti, Viberti. La leyenda del Zapatones', de Daniel Barranquero. Sello: Grupo Editorial 33

EFE. 'Viberti, Viberti. La leyenda del Zapatones', libro escrito por el periodista Daniel Barranquero, fue presentado en el estadio de La Rosaleda en memoria del futbolista argentino Sebastián Humberto Viberti, que militó en el extinto CD Málaga en la década de los 70 del pasado siglo y del que el 24 de este noviembre se cumple diez años de su fallecimiento. El libro repasa historias y vivencias del que fuera gran centrocampista, tanto en su faceta futbolística como personal, con testimonios de gente muy cercana como exjugadores de su país, Miguel Ángel Brindisi o Jorge Valdano, y el actor malagueño Antonio Banderas, que lo califica como su ídolo.

'Viberti, Viberti. La leyenda del Zapatones', de Daniel Barranquero. Archivo particular

'Canciones, Historias y 20 Años de Memorias', de Juan F. Fonseca. Sello: Planeta

Juan Fernando Fonseca apenas tenía cinco años cuando pisó por primera vez un escenario, aunque su carrera profesional no comenzó hasta 2002, con el lanzamiento de su primer álbum. Veinte años después, el cantautor colombiano presenta su primer

libro: ‘Canciones, Historias y 20 Años de Memorias’. Este relato, que saca a la luz las historias ocultas tras los temas más destacados de su discografía, es el resultado de un proceso de escritura entre habitaciones de hotel y trayectos en avión, según reveló el artista. Los sentimientos de gratitud y nostalgia, además de construir las canciones del bogotano, también atraviesan las páginas de su obra en un intento de recordar y agradecer a todas las personas que lo han acompa- ñado a lo largo de este ‘viaje’.



(Vea: Recomendados Portafolio: La defensa de los ‘grandes’ criminales).

'Canciones, Historias y 20 Años de Memorias', de Juan F. Fonseca. Archivo particular

PORTAFOLIO