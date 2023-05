Vivir en un crucero 3 años: la razón por la que una profesora lo hará

Cuando Sharon Lane se dio cuenta de que una compañía de cruceros ofrecía un extenso viaje de tres años alrededor del mundo no se imaginó que se tratara de una oferta real, pero eso no le impidió imaginar como sería viviera.



Y es que Life at Sea Cruises, una empresa de cruceros, vende tiquetes a bordo de su MV Gemini, el cual zarpará desde Estambul, Turquía, el 1 de noviembre de 2023, y que promete ser un viaje global inimaginable en el cual hará un recorrido por la mayoría de los principales destinos marinos del planeta.



Sharon Lane, una maestra de bachillerato jubilada de 75 años, es una entusiasta por los viajes. Es su vida laboral, se dedicaba a enseñar idiomas y tenía el hábito de llevar a sus estudiantes a Europa.



En los años 90, se fue a vivir a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) para vivir dos años llenos de aventuras.



Recientemente, Lane se volvió una entusiasta por los cruceros, no solo por las opciones que estos dan para poder conocer el mundo, sino porque la sensación de estar a la deriva en medio del océano es una de sus más predilectas.



“De hecho, prefiero los días en el océano, cuando navegamos o nos impulsamos a través de los océanos, es algo que me emociona”, dijo Lane, citada por ‘CNN’.



El sueño de la maestra era vivir en una de estas embarcaciones a tiempo completo, pero el dinero siempre ha sido un enorme obstaculo. A pesar de ello, cuando una persona cercana le habló sobre este viaje de tres años de duración, inmediatamente se dedicó a investigar más acerca de este asunto.



Las habitaciones más “económicas” que ofrece en MV Gemini de Life at Sea Cruises es de unos 30 mil dólares por año, con descuento incluido para viajeros en solitario. Afortunadamente, para Lane, esta cifra era algo manejable, por lo que decidió embarcarse en esta nueva aventura: “A medianoche ya había investigado lo suficiente como para reservar una habitación”.



Hoy en día, Lane se encuentra preparándose para poder empezar su viaje en el MV Gemini en el mes de noviembre. Para conseguir el dinero, decidió poner en venta la mayoría de sus posesiones, renunciando a un contrato por alquiler para así alistarse para una larga temporada en el mar.



“Es un acto de fe, pero sé que habrá un sitio aquí cuando vuelva. O quizá acabe viviendo en otro país. No lo sé, el cielo es el límite”, dijo la maestra.



