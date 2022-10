Lionsgate, la apuesta premium en el mercado de streaming

Después de estar tres años en América Latina como Starzplay, con los servicios de streaming premium de Starz y filial de Lionsgate, la compañía ha decidido cambiar de nombre y de imagen. Ahora, la plataforma se llamará Lionsgate+ en 35 mercados de los que tiene presencia.

De acuerdo con la presidente de canales internacionales de Starz, Superna Kalle, esta decisión se fundamentó en el fuerte reconocimiento de marca que tiene Liosngate y que esperan que les dé una mayor presencia a nivel mundial.

La apuesta va de la mano con el anuncio de producciones locales, grabadas en México, como Yellow o Nacho (una serie sobre la vida del ex actor porno Nacho Vidal) y la segunda temporada de la serie Señorita 89.

¿Hace cuánto tiempo están en el mercado?

Estamos en América Latina desde 2019 como Starzplay, pero este año decidimos relanzar nuestra imagen como Lionsgate+.

¿Cuál es la diferencia entre ustedes y otros competidores en el mercado?

Lionsgate plus es un servicio premium, vanguardista y enfocado en adultos que hace drama muy bien; en todos los diferentes tipos de drama, ya sea del oeste o de América Latina o México en particular. Hacemos drama premium, otros hacen programas infantiles, de no ficción, de repostería y todo tipo de realidad.

¿Por qué decidieron hacer este cambio de imagen?

Lionsgate+ ha sido algo en lo que hemos estado trabajando durante más de un año. Es la siguiente evolución de nuestro servicio. Investigamos mucho y nos encantó el gran reconocimiento que Lionsgate tiene en el mercado.

No es solo un cambio de nombre. Tenemos una nueva apariencia que realmente encaja con nuestra identidad de drama premium, y es simplemente un hermoso paquete de gráficos.

Nuestro compromiso es ofrecer historias audaces y seleccionadas en las que traspasamos los límites y desafiamos las expectativas. Hemos construido relaciones sólidas con nuestros espectadores y esperamos continuar brindándoles narraciones de primera calidad, bajo este nuevo nombre.

¿Qué inversión hicieron en este cambio de imagen en particular y en todo este paquete?

Cuando haces algo tan amplio como lo hemos hecho, en varios países, cambiando el nombre y la apariencia, se trabaja con algunos de los mejores estudios creativos para asegurarnos de que tenemos esta sensación hermosa y de primera calidad.

Tenemos nuestro propio color, tenemos nuestras propias fuentes y es algo en lo que hemos gastado mucho dinero para asegurarnos de que tenemos este paquete global.

¿Cuáles son las expectativas en términos de participación de mercado en la región?

No tenemos expectativas sobre la cuota de mercado en especial, porque como compañía no consideramos que estamos compitiendo contra algunos de los jugadores más grandes.

Por el contrario, creemos que somos un muy buen complemento para los otros jugadores del mercado. Entonces, si alguien tiene su servicio de suscripción básico como Netflix o Prime Video, somos un complemento premium para esas plataformas.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento que tienen para los próximos cinco años?

Puedo decir en términos generales que en los próximos cinco años queremos asegurarnos de estar frente a todos los consumidores donde quiera que estén. Eso significa más acuerdos de distribución con jugadores del mercado local, que esperamos hacer.

Significa que vamos a invertir tiempo y esfuerzo para ir más allá de México y Brasil. Profundizaremos en América Latina, donde continuaremos con nuestro lanzamiento.

Estamos en varios países en este momento, pero queremos tener relaciones más profundas con los distribuidores y consumidores en esta región también.

Kantar tiene herramientas para medir a los usuarios del 'streaming'. Archivo particular

Sobre nuevas producciones. ¿Cuál es el plan que tienen?

Tenemos una lista completa que, de forma lenta pero segura, se revelará con el tiempo. Realmente no hay nada que podamos anunciar hoy. No creo que estemos anunciando hoy en términos de nuevas producciones.

Pero acabamos de anunciar la segunda temporada de Señorita 89, que es un programa muy bien producido y que ha tenido un muy buen recibimiento por parte del público.

¿Qué producciones locales tienen?

Estamos trabajando en algunas y otras ya están en el mercado. Por ejemplo, anunciamos la segunda temporada de Señorita 89. También estamos trabajando en Yellow, una serie hecha con talento local que se va a lanzar en 2023.

De igual manera, vamos a lanzar este año Nacho, una serie en la que abordamos la vida de Nacho Vidal, sin ser una serie pornográfica.

El anuncio de los nuevos lanzamientos

Además de lanzar todo un nuevo paquete gráfico como Lionsgate+ en 35 mercados de los 63 en los que tiene presencia, la compañía también anunció una serie de producciones locales en español que se sumarán a su catálogo internacional. Se trata de la segunda temporada del drama Señorita 89 y dos nuevas producciones. La primera de ellas una comedia dramática nombrada Yellow, que cuenta con la participación de Eréndira Ibarra, Tessa Ía, Martín Saracho y Lizeth Selene.

Así mismo anunciaron que el 11 de diciembre será el estreno mundial de Nacho, una serie biográfica sobre el ex actor porno Nacho Vidal.

El catálogo también contará con otras temporadas de sus producciones originales. También lanzarán próximamente la segunda parte de la serie de suspenso y acción, Express, grabada en España. Se trata de una producción protagonizada por Maggie Civantos y cuya primera parte fue estrenada en enero de este año.

Daniela Morales Soler