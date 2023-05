¿Elefante blanco?: líos de isla artificial que se levanta en Cartagena

En 2015 comenzó a levantarse en Cartagena un proyecto que prometía ser una parte de Dubái en Colombia. Se trata de Volare Mare, una isla artificial, que hoy, ocho años después, está inconclusa ante la quiebra de la empresa constructora.

(Obras inconclusas y elefantes blancos suman $23 billones).



Por cuenta de eso, unos 600 compradores han denunciado incumplimientos en las entregas, mientras las edificaciones que se levantaron están en obra negra y amenazan con convertirse en un ‘elefante blanco’.

El terreno donde debería construirse la obra está ubicado en el corregimiento de Punta Canoa, kilómetro cuatro en la vía al Mar, entre Cartagena y Barranquilla.

De acuerdo con las denuncias, las obras se empezaron a realizar un año después del inicio de la construcción, pero aún no se han entregado.

“Los primeros los vendieron en enero del 2016, en 233 millones de pesos, pero muy rápido subieron a 250 millones de pesos, y las dos primeras etapas ya están vendidas”, cuenta de Isabel Vergara, una de las compradoras demandantes, quien pagó una cuota inicial de 120 millones de pesos, porque la constructora le exigió mínimo el 40 por ciento.

¿Qué dice la constructora?



La empresa responsable de la obra es RA Constructores, cuyo representante legal es Román Monrroy.

Monrroy asegura que R.A Constructores S.A.S tiene oficina en la ciudad de Tunja, en la Avenida Universitaria Número 29-92 local 14, donde tiene puertas abiertas a las inquietudes que generan con los compradores. También asegura en la misiva que por correo electrónico atienden las dudas de sus clientes.

Sin embargo, advierte que la compañía quebró, razón por la cual la primera etapa (vendida en su totalidad) y que debía ser entregada en el 2018, quedó en obra negra.

(En Bogotá revisan las obras de la localidad de Kennedy).



“Tuvimos, como cualquier otra empresa, dificultades económicas y financieras. En torno al proyecto de Volare Mare esperábamos unos recursos de inversión extranjera. A todos los clientes se los notificamos, pero esos dineros no llegaron -por diferentes razones- en 2019, después llegó la pandemia y terminó de congelar todo”, dijo Monroy recientemente a EL TIEMPO.

El representante legal precisó que en la actualidad que ya no es el fidecomitente desarrollador del proyecto y quién está a cargo en la actualidad es Altium Desarrollo Inmobiliario S.A. de la cual está seguro de que “llevará la obra a feliz término”.

“No quería que pasara por un proceso de liquidación o insolvencia, entonces hubo un proceso de sucesión, en marzo de 2022, y Altium solo asumió el proyecto en diciembre de 2022, después de que se estudiara todo el proceso (balances y revisión de obras) para asumirlo”, explicó Monroy.

El ingeniero, además, respondió a los clientes que dicen no ubicarlo. “Yo no he cambiado mi equipo, ni los canales de comunicación. Con los clientes hemos estado en contacto por las vías de correo electrónico y teléfonos. El punto está en que quizás no los puedo atender uno a uno, pero para eso yo tengo un equipo que recepciona todo”, dijo.

Demandas

En la actualidad, en el juzgado noveno civil del circuito de Cartagena cursa la Acción de Grupo número 2022- 167 contra RA Constructores. Varias familias afectadas también demandaron a la Fiduciaria Central- responsable del fidecomiso Volare Mare.

Además, contra el proyecto también cursa una tutela.

Carlos Tribin, abogado de los compradores que demandaron, asegura que la Acción de Grupo inició con 50 personas pero se han ido sumando afectados que exigen la entrega de los apartamentos y compensaciones económicas por los daños causados tras 8 años de espera e incertidumbre y el terror a una posible estafa.

Nuevos constructores responden



Ante el descalabro de R.A. Constructores, Altium Desarrollo Inmobiliario S.A. asumió el proyecto y señala que retomaron obras en noviembre del 2022, tras más de 3 años de parálizis.

En diálogo con EL TIEMPO, Diego González, gerente general de Altium, asegura que hoy la primera etapa de Volare Mare avanza en un 52 por ciento.

"Desde el mes de noviembre del año pasado retomamos la construcción de las etapas uno y dos del proyecto, las cuales tenían un avance de obra, y sobre las cuales se ha definido un plan de trabajo que tiene como objetivo entregar en su totalidad las edificaciones de la etapa uno en el año 2023 y las de la etapa dos en el año 2024", sostiene González.

(Las estrategias para afrontar caída de ventas de vivienda nueva).



Asegura que trabajan a toda marcha para la terminación de las primeras 576 unidades correspondientes a la etapa uno, la cual tiene actividades de obra negra, acabados y urbanismo.

El TIEMPO Visitó el proyecto y conoció que cuatro apartamentos ya fueron entregados el mes pasado.

"Altium Desarrollo Inmobiliario S.A es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios, que entre sus líneas de acción tiene la adquisición de proyectos fallidos por diferentes causas (jurídicas, económicas, comerciales, etc.). En este sentido hemos adquirido tres proyectos en crisis, incluido Volare Mare, y se encuentra en proceso de adquisición de dos más en el centro del país", dice Diego González.

El gerente de la constructora asegura que también hubo demoras en retomar la obra debodo a la posición como Fideicomitente desarrollador en el proyecto, la cual fue aceptada por Fiduciaria Central S.A. el día 22 de diciembre del 2022.

"A partir de la inclusión en el Fideicomiso, han venido avanzando en las diferentes tareas que nos hemos impuesto para desarrollar las múltiples oportunidades de mejora que tiene el proyecto y para lograr llevarlo a otro nivel".

PORTAFOLIO

Con información de EL TIEMPO