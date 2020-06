Llega al país la feria virtual de estudios más grande de Latinoamérica

El próximo 24 de junio de 2020, de 3:00pm a 7:00pm, los colombianos tendrán acceso a la feria The Student World, un evento oficial en línea que conecta a los estudiantes con las mejores universidades de todo el mundo.

Durante el evento virtual se podrá conversar con los representantes de las instituciones educativas más destacadas de Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Reino Unido, Alemania, Austria, España, Francia, Países Bajos, Suiza, Irlanda, Suecia, Rumania, República Checa, Rumania, Estonia, Brasil y muchos otros países.



Los estudiantes colombianos podrán acceder gratis a más de 219 expositores en el evento internacional virtual de educación.



Este evento busca propiciar un espacio virtual de encuentro para que representantes de prestigiosas entidades educativas del mundo compartan información de interés y puedan interactuar con estudiantes, padres de familia, e interesados en realizar estudios de grado, postgrado, cursos de idiomas, maestrías, especializaciones, high school, entre otras opciones, en escuelas y universidades en el extranjero.



También, las agencias nacionales de algunos de los gobiernos participantes, entre las que están Education USA, CampusFrance, Study in Sweden, Study in Czech Republic y muchos más, entregarán información detallada de visas y los detalles exactos de viajes a estos destinos.



Dentro de la plataforma virtual, cada universidad tiene su propio stand virtual, lleno de información y videos sobre sus campus, cursos, programas, entre otra información.



Como visitante, se tiene la oportunidad de buscar de acuerdo con las preferencias, visitar los stands, consultar la información y lo más importante de todo, chatear en vivo via audio/video con los directores de las instituciones y resolver todas las dudas.



Sebastián Fernandes CEO de The Student World y organizador de este evento virtual anotó: “Comenzamos con ferias virtuales en 2012 para democratizar el acceso a esta información ya que los eventos tradicionales solo llegan a las principales ciudades. Hoy, con el Covid-19, continuamos en nuestro compromiso de acercar opciones para estudiar en el exterior, y decidimos poner al servicio de la comunidad de estudiantes de Latinoamérica y los colombianos, el mejor puente virtual de contacto entre instituciones educativas de todo el mundo y los estudiantes”.



Para inscribirse al evento es necesario registrase de manera gratuita en latamvirtual.thestudentworld.com/colombia, una vez realizado el registro se recibe un mail con la invitación, el recordatorio para la fecha y hora de inicio.