Llegó el Galaxy S21, y se puede usar como computador de escritorio

Uno de los aspectos destacados es su diseño Contour Cut, que integra el módulo de cámaras al marco del celular. Gracias a sus bordes redondeados es manipulable con una sola mano. En cuanto a software, la serie Galaxy S21 tiene un procesador Exynos 2100, el primer chip de la compañía de 5nn, ideal para multitarea y videojuegos.



El aparato incluye grabación 8K, zoom espacial, Toma Única, Súper Steady, Slow Mode -Mo, el modo retrato y el modo nocturno; además, el nuevo Modo Director permite seleccionar la lente con la que se quiere grabar mientras se hace la toma. Además, incorpora sensores Isocell que mejoran el apartado fotográfico con inteligencia artificial.



Para mejorar su resistencia, integran un cristal Corning versión Victus, la más resistente del mercado junto a la certificación IP68 que garantiza que toleran polvo y agua. Se trata de tecnología con conectividad 5G, sonido potenciado por AKG y una batería inteligente de carga rápida, compatible con carga inalámbrica y reversible.



El Galaxy S21 Ultra integra la pantalla más grande de la serie con 6,8”, ofreciendo una experiencia de visualización fluida y con más contraste -perfecta para videojuegos-; además, de un chip de 12GB, un zoom de 100 aumentos, grabación en 4K a 60fps en todos los lentes y una memoria inteligente de 5.000mAh.



Además, se puede utilizar la función Samsung DeX para utilizarlo como un computador de escritorio al conectarlo a una pantalla y un teclado. También puede experimentar el poder de ejecutar aplicaciones móviles directamente desde su PC con Windows 10, que ancla las aplicaciones al menú Inicio o a la barra de tareas para acceder fácilmente a ellas.



Para crear contenido integra la función de Super Steady mejorado, ya no hay que cargar accesorios para estabilizar la imagen y se puede editar el material, incluso en 8K, en el mismo celular con el S Pen (no incluido), que ofrece la posibilidad de retocar y ajustar con precisión.



Pero no solo el módulo cuádruple de cámaras (uno de ellos de 108MP) dá la posibilidad de crear contenido; la cámara frontal integra una lente de 40MP, perfecta para crear videos, tutoriales o contenido para redes como Instagram y Tik Tok.



El Galaxy S21 Ultra entra con un precio de $6.149.900.