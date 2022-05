Lo que Audi y Porsche pueden ganar al unirse a la Fórmula 1

El anuncio de que Porsche y Audi prestarán sus nombres a la Fórmula 1 llega a un punto alto en popularidad en los EE. UU. para la serie de carreras más glamorosa del mundo. El primer Gran Premio de F1 de Miami se llevará a cabo el 8 de mayo. Los boletos para el día de la carrera alcanzaron los US$1.342 esta semana en el mercado secundario, más que los precios de las finales de la NBA, la Copa Stanley y la Serie Mundial, según el vendedor de boletos TickPick.



Los paquetes de hotel, restaurante y entretenimiento de lujo se venden por hasta US$110,000. Se espera que más de 240.000 fanáticos asistan al evento con entradas agotadas, con 82,500 alrededor de la pista en el Hard Rock Stadium ese domingo.



Los expertos atribuyen al popular documental de Netflix Formula One: Drive To Survive la producción de un aumento del interés estadounidense en el otrora oscuro deporte fundado en Europa en la década de 1950. Leer más: La Fórmula Uno finalmente encontró una manera de hacer que los estadounidenses se preocupen "El Gran Premio de F1 siempre ha sido un evento popular, pero no se ha convertido en la historia que ha sido esta carrera de Fórmula 1 en Miami", dice Brett Goldberg, co- fundador y co-CEO de TickPick. "Una buena parte de esto fue el éxito del documental de Netflix. Eso en sí mismo ha generado una gran conciencia en los EE. UU.".

Los organizadores de la carrera en Miami han dicho que planean aumentar la capacidad para las próximas temporadas. Una segunda nueva carrera estadounidense está programada para noviembre de 2023 en Las Vegas.

Pero queda mucho por aclarar sobre lo que significa para Porsche y Audi a medida que compran su camino hacia el prestigio de un deporte que reportó ingresos anuales de US$2,136 mil millones en su calendario de 22 carreras en 2021. La serie ganó $92 millones en ganancias ese año, después de haber perdido $386 millones durante 2020.



La promoción de carreras (empresas y promotores que pagan para asociarse con la grandeza de la F1) fue la mayor fuente de ingresos, representando el 40% de los ingresos totales. Qatar, por ejemplo, paga US$55 millones por año por su contrato para albergar la F1, que es la cantidad más alta en la lista de costos del contrato; México paga $25 millones. Hay tres formas en que Audi y Porsche podrían ingresar a un campo tan apasionado. Primero, podrían suministrar motores a otros equipos.

Este año, por ejemplo, Mercedes suministró motores a cuatro de los 10 equipos de la parrilla de F1; Porsche suministró brevemente motores turboalimentados a McLaren en la década de 1980 y a un equipo llamado Footwork (anteriormente Arrows) a principios de la década de 1990. En segundo lugar, podrían comprar un equipo existente y usar esa plataforma para su propia ingeniería. O, en tercer lugar, podrían lanzar un equipo de fábrica de buena fe, como Ferrari, lo que implicaría cientos de millones de dólares en investigación, ingeniería y otras inversiones. Sin mencionar años de tiempo refinando la nueva tecnología para una carrera.

Los portavoces de ambas marcas se negaron a responder preguntas sobre si unirse a la F1 significa lanzar un equipo de este tipo o si tomarían otro camino, como suministrar motores y tecnología para otros. Bloomberg informó anteriormente que Porsche está considerando proporcionar unidades de potencia a Red Bull. Los planes de Porsche, aunque no anunciados, son "bastante concretos", dijo el director ejecutivo del grupo matriz Volkswagen AG, Herbert Diess.

Los planes de Audi están menos avanzados, aunque progresan, dijo Diess. Puede ofrecer alrededor de $ 556,3 millones para McLaren como un medio para ingresar, según algunos informes. "Ambas marcas premium lo ven como la decisión correcta [unirse a la F1] y lo están priorizando", dijo Diess durante una discusión en el ayuntamiento en Wolfsburg, Alemania, el 1 de mayo. Se negó a especificar el momento o la naturaleza exacta del compromiso. Una oportunidad para hacer dinero.

Lo que está claro es el potencial para impulsar a los nuevos fanáticos estadounidenses de la F1 en conquistas para las marcas de automóviles premium altamente rentables de VW. Ganar en la Fórmula 1 refuerza la imagen y el conocimiento de la marca en múltiples segmentos de consumidores, dice Goldberg, lo que se traduce en ventas de automóviles.



No es una coincidencia que algunos de los inventos más geniales que ahora son populares en los autos deportivos modernos (grandes aletas traseras, paletas de cambios y elementos de fibra de carbono para ayudar a aumentar la eficiencia) desciendan directamente de los autos de F1. "Tu [potencial] entusiasta de Porsche, tu entusiasta de los autos deportivos, no siempre se traducen en NASCAR, pero sí se traducen en Fórmula 1", dice. "Ese es un grupo rico de individuos".

Además de las posibles ventas de automóviles, los equipos de Porsche y Audi también pueden ganar dinero con la marca compartida y los patrocinios. Los equipos de carreras más exitosos como Ferrari, Mercedes y Red Bull cuentan con acuerdos multimillonarios con patrocinadores y anunciantes como Oracle, Puma, Tag Heuer y Wal-Mart.

En febrero, Red Bull Racing firmó un único acuerdo de patrocinio por valor de 150 millones de dólares con la plataforma de criptomonedas con sede en Singapur llamada Bybit. También pueden ganar cientos de millones de dólares en premios por cada campeonato. Aproximadamente el 47,5% de las ganancias totales de la F1 constituyen el premio en metálico, que luego se divide en dos categorías. La mitad va a la F1 y sus accionistas; la mitad va a los equipos, que la reparten según la clasificación final del año.

