Lo que debe saber para volver a la oficina sin tapabocas

Este 2 de mayo es el el primer día laboral en Bogotá en el que el uso del tapabocas no es obligatorio, tanto en espacios abiertos como cerrados. Dado que, en la capital de país el 70% de la población cuenta con esquemas de vacunación completos y el 40% de estos tiene la dosis de refuerzo.



Aunque esta medida comenzó el 1 de mayo, en el transporte público, los hospitales o centros de salud y los centros educativos seguirá siendo obligatorio. En el último escenario, se quitará la medida a partir del 15 de mayo.



Al respecto, "le estamos diciendo adiós al tapabocas gracias a los extraordinarios niveles de vacunación que hemos logrado. En Bogotá hemos aplicado más de 16 millones de dosis, (...) 6'579.987 primeras dosis y 5'860.000 esquemas completos. En dosis de refuerzo estamos por encima de los 2'5 millones", señaló el el Secretario de Salud, Alejandro Gómez.

Y sobre la acogido que ha tenido esta medida en Bogotá añadió: "El hecho de que no sea obligatorio no significa que sea prohibido. Habrá personas que decidan por temas de cuidado y prevención seguirlos utilizando... y eso no está mal", anotó el Secretario.

