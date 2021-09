Lo que debe tener en cuenta para implementar modelo de trabajo híbrido

Lo que inició como algo temporal por el covid-19 se ha convertido en la nueva modalidad que llegó para quedarse. Se trata de una opción viable para las dinámicas laborales del futuro, pues ya no solo es visto como trabajo en casa, sino como la oportunidad de laborar desde cualquier lugar del mundo.



Actualmente se ha venido implementando el famoso modelo de trabajo híbrido, pero, ¿de qué se trata? Esta nueva modalidad consiste en integrar las oficinas, el trabajo remoto y el trabajo en casa; maximizando no solo la productividad de la empresa sino el sentido de pertenencia y satisfacción de los empleados.



Si hablamos de los empleados y empleadores colombianos, se descubrió que, según las encuestas realizadas por la firma Cifras y Conceptos y la Universidad del Rosario, alrededor de 55% de la población nacional prefiere trabajar en un modelo híbrido y flexible, combinando la asistencia a las oficinas con trabajo desde cualquier lugar, incluida la casa, una vez inicie el regreso a la presencialidad.



Pese a que este nuevo modelo de trabajo híbrido trae muchos beneficios para ambas partes, también representa grandes desafíos para las empresas a la hora de implementarlo.



“La pandemia demostró que existían condiciones para implementar formas de trabajo y socialización diferentes, generando lo que se llama la nueva realidad y la necesidad de adaptar sus culturas y propósitos hacia esta”, aseguró Germán Rojas, gerente general de Contract S.A.,



¿Qué debemos tener en cuenta para implementar el trabajo híbrido?



1. La vigencia de las oficinas como espacios físicos:



Los escenarios físicos, continúan siendo relevantes en las organizaciones. Convirtiéndose en lugares de encuentro para el intercambio de ideas (ya sea en reuniones planeadas o espontáneas), actividades colaborativas y en general trabajo en equipo.



Además, que ahora las oficinas son espacios adaptables y flexibles que soportan las distintas maneras de operar, a través de su mobiliario, arquitectura, iluminación, y tecnología; abriendo la posibilidad de elegir a los colaboradores acerca de dónde y cómo trabajar.



Según cifras del Ministerio del Trabajo, el homeoffice o trabajo remoto en Colombia se ha incrementado en más de un 80% desde la llegada del COVID-19.



2. La cultura organizacional:



Los equipos de trabajo están cada vez más aislados, y el agotamiento digital es significativo, después de trabajar remoto por más de año y medio. Es responsabilidad de las empresas, establecer las oficinas no sólo como espacios de trabajo, sino como el lugar donde se vive la cultura y valores empresariales, fortaleciendo el sentido de pertenencia y las conexiones entre colaboradores.



3. La flexibilidad:



Para algunos, el trabajo remoto ha creado nuevas oportunidades ofreciendo más tiempo en familia y brindando opciones sobre los desplazamientos o sobre la movilidad para viajar, incluso sobre la geografía en donde se encuentran los empleados.



“Para las empresas de todos los sectores (corporativo, salud, educación y espacios públicos) es clave poder adaptarse eficaz y eficientemente a los cambios, que como nos hemos dado cuenta, son cada vez más rápidos. En este aspecto el concepto de flexibilidad es fundamental; este puede aplicarse en distintas áreas como el uso y diseño de los espacios, los modelos de trabajo si son presenciales o no, el mobiliario y sus posibilidades de configuración y las actividades para el desarrollo del trabajo”, afirma Camila Mendoza gerente de Contract Colombia.



4. No es igual para todos:



Debemos entender cuál es modelo ideal, de acuerdo con el tipo de organización, tareas y roles que tienen nuestros empleados. Por ejemplo, si tenemos un equipo operativo, debemos preguntarnos:



• ¿El colaborador atiende a proveedores o clientes?

• ¿Sus tareas son principalmente físicas (con herramientas, materiales, procesos productivos).

• ¿Tiene responsabilidades que se desarrollan en espacios exteriores?



Está claro que las oficinas se convierten en espacios de encuentro fundamentales para intercambiar ideas bien sea de manera espontánea o planeada y de trabajo en equipo con un propósito en común, haciendo que el trabajo híbrido sea una gran alternativa a la hora de pensar en el necesario regreso a los espacios de trabajo.