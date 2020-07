Logística de última milla, una solución para el día sin IVA

Por cuenta del momento que atraviesa el país en temas económicos y de salud pública, recobran mayor importancia las plataformas tecnológicas. Según una investigación realizada por Fedesarrollo, se estima que la participación de las plataformas en el PIB puede estar entre el 0.2% y 0.3%, favoreciendo la innovación, la bancarización y el uso de tecnologías.



(Segundo día sin IVA, prueba para tiendas virtuales).

Teniendo en cuenta las actividades que se realizan para reactivar la economía del país como el día sin IVA, es importante que las compañías trabajen en el fortalecimiento de dos frentes: la infraestructura tecnológica para que puedan soportar los picos en la demanda y la entrega segura, rápida y flexible de sus productos.



Según Juan Pablo Pineda COO de Mensajeros Urbanos, es importante que las empresas tengan claro cómo solucionan sus procesos logísticos “con respecto a la entrega del producto al cliente final, definitivamente realizar las entregas con una promesa de valor mayor a la estándar es clave para no generar falsas expectativas en los clientes y si el producto requiere inmediatez en su entrega, considerar soluciones logísticas que se los permita. ejemplo: plataformas on demand, que por medio de tecnología pueden ayudar a generar entregas exitosas en tiempos más cortos generando eficiencias y satisfacción del cliente final”.



Según la Cámara de Comercio Electrónico, durante el primer día sin IVA se generaron 969.814 transacciones de compra por internet, un 110% más que un viernes normal.



Esta tendencia de compra en gran medida tendrá un crecimiento para los siguientes días sin IVA, debido a la solicitud del gobierno para suspender la venta presencial de algunos elementos como electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación, lo que definitivamente aumentará las ventas digitales, obligando a empresas grandes, medianas y pequeñas a evaluar sus modelos logísticos y de entrega.



Es aquí donde la logística de última milla juega un papel clave para el desarrollo de estos días de dinamización económica con las que el gobierno busca reactivar varios sectores, ya que son la solución para garantizar a los consumidores finales la entrega efectiva de sus compras sin generar largas filas y aglomeraciones en puntos físicos.



“Es muy importante que las empresas definan el canal de venta más efectivo, sea digital o no, una vez tengan identificado este canal, deben definir cómo llevar su producto al cliente. Para ello, es fundamental trabajar con una plataforma tecnológica que le permita cumplir con la promesa de valor a pesar de los picos en la demanda que estos días promocionales generan. Por ejemplo, Mensajeros Urbanos, al tener una red de recursos logísticos diversos (Camiones. bicicletas, carry y motos) y más de 40.000 mensajeros independientes conectados a la plataforma en más de 10 ciudades en Colombia y sus municipios aledaños, puede responder de manera eficiente a esta demanda, algo que tal vez un operador con una flota limitada de vehículos, no le permitirá realizar”, puntualizó Juan Pablo Pineda.



Adicionalmente, es importante entender las expectativas del cliente final de acuerdo con las características del producto que se esté comercializando para tener una promesa de valor acorde con lo que está esperando el cliente, sin duda alguna, las comidas preparadas, productos perecederos, de primera necesidad o medicamentos deben tener prioridad en tiempos de entrega y requieren de una solución logística que permita cumplir con dicha inmediatez. Algunos productos de retail o e-commerce podrán tener una promesa de valor más flexible.



El COO de Mensajeros Urbanos, resaltó que “contar con un aliado que sea experto en logística de última milla, que tiene como core de su negocio encontrar eficiencias logísticas gracias a su tecnología, es cada vez más relevante en la medida que los e-commerce o canales de venta digitales toman más relevancia en las ventas de la gran mayoría de negocios”.