Lorena Arenas suma la cuarta medalla de plata para Colombia en Tokio

Sandra Lorena Arenas consiguió una plata histórica para la marcha colombiana, que nunca había logrado subir al podio en unos Juegos Olímpicos y que lo logró este viernes en Sapporo, en la carrera femenina de los 20 kilómetros.



"Demostré que no hay nada imposible en la vida, que todo sueño, con mucho esfuerzo y dedicación, se puede lograr", afirmó Arenas sobre su plata.



La marchista nacida hace 27 años en Pereira terminó la prueba en 1 hora, 29 minutos y 37 segundos, siendo la única que plantó cara a la italiana Antonella Palmisano (1h29:12), que impuso su ley en los últimos kilómetros.



Ambas relegaron al bronce a la china Hong Liu (1h29:57), la vigente campeona olímpica y mundial.



Colombia festejó así su segunda medalla en el atletismo de Tokio-2020, después de la plata que sumó el jueves Anthony Zambrano en los 400 metros.



En total, el país cafetero acumula cinco medallas (cuatro platas, un bronce) en la capital nipona. Además de las dos logradas en el atletismo, el levantador de pesas Luis Mosquera y la ciclista de BMX Mariana Pajón fueron igualmente platas, mientras que Carlos Ramírez, también en el ciclismo BMX, se colgó un bronce.



En el atletismo, la cuenta de medallas olímpica para Colombia en el deporte rey de los Juegos se eleva también a cinco. Los anteriores fueron en 400 metros (el bronce pionero de Ximena Restrepo en Barcelona-1992 y la plata de Zambrano en Tokio-2020 el jueves) y en el triple salto con Caterine Ibargüen (plata en Londres-2012 y, sobre todo, oro en Rio-2016).



Ninguna de ellas había llegado por lo tanto en pruebas de marcha, por lo que Lorena Arenas abre un nuevo camino. En Mundiales de atletismo, Colombia sí que había conseguido una mayor gloria para sus marchistas, ya que cuenta en su palmarés con dos oros, con Luis Fernando López en Daegu-2011 y Eider Arévalo en Londres-2017.



Lorena Arenas, vigente campeona panamericana, vivía sus terceros Juegos Olímpicos y Tokio ha supuesto su gran salto, después de haber sido apenas 30ª en Londres-2012 y 32ª en Rio-2016.



En Mundiales, Arenas sí que había estado mucho más cerca de la lucha por las medallas, con sendos quintos puestos en 2017 y 2019.



La plata de Arenas ha sido el único metal olímpico para la marcha latinoamericana en los Juegos de Tokio, después de que los representantes de la región quedaran fuera del 'Top 10' en las dos carreras masculinas (20 y 50 kilómetros).



Quinto puesto mexicano



En la prueba femenina hubo tres marchistas latinoamericanas entre las diez primeras. Cinco años después de plata de Rio-2016 de Lupita González (ausente en esta cita por una sanción por dopaje), México tuvo como mejor actuación en la prueba la de Alegna González (1h30:33), que finalizó en una meritoria quinta posición. La ecuatoriana Paola Pérez (1h31:26) fue novena.



La carrera fue especialmente cruel para la brasileña residente en Ecuador Erica de Sena, que en el último kilómetro pugnaba por la plata con la colombiana Arenas cuando fue penalizada, quedó en zona de retención y dijo adiós al podio.



Terminó llorando desconsolada tras entrar en la meta en la undécima posición (1h31:39). España volvió a sufrir su particular maldición del cuarto puesto en las pruebas de marcha de Tokio-2020.



Después de ver cómo Álvaro Martín (20 km) y Marc Tur (50 km) se quedan al pie del podio en las carreras masculinas, esta vez fue María Pérez (1h30:05) la que ocupó esa posición.



Junto a Arenas, Colombia tenía otra participante en los 20 kilómetros marcha femeninos: Sandra Viviana Galvís (1h35:36) fue vigesimoquinta. Italia ha sellado un doblete de oros en los 20 kilómetros marcha. Antes del éxito este viernes de Antonella Palmisano, el jueves se había coronado en la prueba masculina Massimo Stano (1h21:05).



"El oro de Massimo me ha dado fuerza extra. Es compañero de equipo y somos del mismo grupo de entrenamiento", señaló la nueva campeona olímpica. Las pruebas de marcha y maratón de Tokio-2020 están deslocalizadas a Sapporo (isla de Hokkaido, norte de Japón) en busca de temperaturas y humedad algo menores que en la capital nipona.



