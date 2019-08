Los cambios en el menú de la Cajita Feliz de McDonald’s

Arcos Dorados, la mayor franquicia independiente de McDonald’s en el mundo y operdora de la marca en 20 países de América Latina y el Caribe, anunció ajustes en el menú de la popular Cajita Feliz, que ofrece opciones más nutritivas y balanceadas.



Este cambio incorpora más fruta y vegetales, así como con la reducción de grasas, sodio y azúcar.



(¿Qué hay detrás de la hamburguesa de McDonald's?).

De esta forma, la Cajita Feliz de los restaurantes McDonald’s de la región tendrán una mejor oferta nutricional con menos de 600 calorías integradas por diferentes grupos de alimentos, pensando siempre en el balance nutricional recomendado para los niños.



La nutrición infantil ha sido siempre un fuerte compromiso para la compañía. Desde 2011 ha realizado cambios para mejorar el balance nutricional en la Cajita Feliz, agregando nuevos sabores, ingredientes y nutrientes recomendados para los niños. Esto la convierte en la primera cadena de comida rápida en tener una iniciativa de este tipo, marcando la diferencia y aprovechando su gran escala para ofrecer una comida que les gusta a las familias por ser deliciosa, balanceada y siempre divertida.



En los últimos años se han agregado nuevos sabores e ingredientes, como yogures, manzanas y tomates cherry. En 2019, el menú evoluciona hacia una comida áun más nutritiva, ofreciendo combinaciones que incluyen:



- Una nueva opción de hamburguesa con lechuga y tomate.

- Puré 100% de manzanas, sin azúcar añadida ni aditivos artificiales.

- Jugos de fruta sin azúcar añadida ni aditivos artificiales y con alto contenido de fruta (entre 52 y 75% ), desarrollados exclusivamente para McDonald’s.



“En Arcos Dorados estamos comprometidos con las miles de familias que nos visitan a diario en Colombia. La evolución de nuestros menús siempre tiene en cuenta los nuevos hábitos y preferencias de nuestros clientes para ofrecerles productos y experiencias alineadas con sus expectativas. La nueva Cajita Feliz ofrece una comida no solo deliciosa y divertida, sino además una opción que le da confianza a los padres por ser también nutritiva”, afirma Héctor Orozco, director general de Arcos Dorados para Colombia.



(McDonald’s incluirá libros en la cajita feliz).



Esta nueva política nutricional liderada por McDonald’s se desarrolla además con los más altos estándares de responsabilidad. “Apoyamos las inicitativas lideradas por Arcos Dorados para promover la salud y el bienestar de las familias. Creemos sumamente importante limitar el contenido energético de la comida ofrecida en la Cajita Feliz a 600 calorías; así como ofrecer combinaciones de menú con opciones provenientes de los cuatro grupos de alimentos, como vegetales/frutas, granos enteros, proteína magra y lácteos”, explica el Doctor Fernando Wyss Quintana, presidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología.



De acuerdo con las guías alimentarias colombianas para niños de 5 a 12 años, las nuevas combinaciones de la Cajita Feliz de McDonald’s en el país aportan menos de una tercera parte del consumo diario recomendado de calorías, grasas y sodio; y aporta solamente un 9% del azúcar recomendado al día. En contraste, el menú infantil de McDonald’s aporta entre el 74% y el 100% de la proteína que los niños necesitan al día y que es fundamental para su crecimiento.



HÁBITOS NUTRICIONALES DE LOS NIÑOS HAN CAMBIADO



Actualmente, las familias cuentan con más información y por eso existe una mayor conciencia, que en generaciones anteriores, para alimentar mejor a los niños. Así lo describe un estudio de opinión realizado por la consultora de investigación Trendsity , en conjunto con Arcos Dorados.



A pesar de los desafíos para lograr una alimentación más nutritiva, el 60% de padres y madres encuestados cree que sus hijos comen mejor que ellos a esa misma edad. A su vez, 7 de cada 10 han incorporado o aumentado el consumo de jugos naturales en la alimentación. Por otro lado, el estudio refleja una creciente preocupación por el consumo de productos con azúcar, indicando que 8 de cada 10 padres y madres declararon haber reducido alimentos o bebidas con azúcar.



De acuerdo a Trendsity, 9 de cada 10 padres busca que , cuando sus hijos comen fuera del hogar, sus platos no incorporen comida “hiperprocesada”, grasa/colesterol y azúcar. Particularmente en Colombia la restricción de consumo de azúcar es más alta, el 63% de las familias colombianas declaran haber eliminado las gaseosas en la dieta de sus hijos y el consumo de azúcar está entre sus principales preocupaciones. En una menor proporción los padres y madres latinoamericanos también restringen la sal, las harinas y los alimentos con gluten.



Otra de las consideraciones cuando las familias comen fuera de casa es que el alimento sea preparado de modo seguro e higiénico, y que puedan conocer su origen. No obstante, 8 de cada 10 madres y padres cree que está expuesto a mucha información confusa y contradictoria en temas de nutrición infantil.



En este sentido, McDonald’s ha trabajado no solo por incentivar un cambio de hábitos en la alimentación de los niños por medio de la Cajita Feliz, sino también en ayudar a las familias a tener la información para tomar mejores decisiones. Por eso fue la primera cadena de restaurantes en América Latina en publicar el contenido nutricional de su menú, incluyendo a la Cajita Feliz, y además ofrece acceso a sus concinas para que los consumidores puedan conocer todo acerca de sus ingredientes y procedimientos de preparación de la comida en un tour de Puertas Abiertas.



La compañía continuará evolucionando e innovando en su menú infantil, ya que estos cambios son parte de un plan a largo plazo. Por eso, está explorando incorporar más grupos de alimentos recomendos por la Organización Mundial de la Salud para una dieta balanceada, como granos enteros, lácteos bajos en grasa y más frutas, verduras y vegetales. A la vez, también estará enfocada en ofrecer empaques innovadores y formatos más lúdicos, para que la Cajita Feliz sea cada vez más nutritiva y divertida.



“Seguiremos comprometidos con las expectativas de nuestros clientes. Ya estamos trabajando en los próximos pasos para seguir evolucionando las opciones de comida e ingredientes en lo que respecta a nuestro menú infantil en los próximos años. Tenemos como prioridad seguir sirviendo comida de calidad y generando momentos deliciosos”, puntualizó Héctor Orozco.