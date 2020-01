¿Cuáles son los documentos que ya son digitales en el país?

Como parte del cumplimiento del Decreto Antitrámites, que como su nombre lo indica busca la racionalización de trámites, tiempos y procesos, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció recientemente que ya trabaja en la actualización de la cédula de ciudadanía en Colombia con un componente digital.



El nuevo documento de identificación, que estaría listo en el primer trimestre de este año, está acorde con los estándares internacionales y contará con un chip digital en el que podrá incluirse la historia clínica y otros datos biográficos de la persona. El documento podrá descargarse en el celular y tendrá validez ante las autoridades.



No obstante, desde que entró en vigencia el decreto que busca simplificar los trámites hay varios avances para eliminar documentos innecesarios como el pasado judicial, la denuncia de pérdida de documentos o la eliminación de la contraseña de la cédula de ciudadanía, lo que les ha ahorrado millones de pesos a los colombianos.



Así mismo, otros documentos necesarios ya son electrónicos como el Soat y recientemente se anunció que la revisión técnico mecánica también lo será. Los conductores de vehículos automotores en el país podrán ahora tener el certificado de revisión técnico mecánico en su celular y no será necesario cargar con el documento.



Los Centros de Diagnóstico Automotor tendrán que entregarle, de manera virtual, el documento a los conductores que realicen este trámite y las autoridades de tránsito deberán realizar su consulta a través del Registro Único Nacional de Tránsito – RUNT -, por lo tanto, no se podrá exigir el certificado físico de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.



EL SOAT YA ES DIGITAL



Desde el 5 de octubre de 2017, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es digital.



Esto en cumplimiento de la Resolución 4170 de 2016 del Ministerio de Transporte, que ordenó la entrada en vigencia de la póliza electrónica del Soat en Colombia.



Esta póliza es generada a partir de los datos del vehículo registrados en el Registro Único Nacional de Tránsito. El formato es expedido con la firma electrónica de la aseguradora correspondiente e incorpora un código QR que contiene información cifrada del vehículo y del Soat.



Para confirmar su autenticidad puede ingresar a la página web del RUNT con la placa del vehículo y el número de identificación del propietario, 24 horas después de la compra de la póliza.



También puede descargar la aplicación móvil gratuita Soat Virtual a través de las tiendas de aplicaciones de iOS y Android y escaneando el código QR de la póliza electrónica.



Solo se requiere conexión a internet para descargarla y renovar la aplicación al menos una vez cada mes.



Cabe destacar, que la entrada en vigencia de la Ley Antitrámites también ha traído beneficios adicionales. Uno de ellos es que los propietarios de vehículos podrán pagar multas en cualquier ciudad.



Antes, los colombianos no podían hacer el trámite fuera del lugar donde se cometió una infracción.



Según el Ministerio del Interior, el objetivo de esta ley es crear una nueva relación del Estado con los ciudadanos como usuarios, aprovechando los beneficios de la tecnología, con el fin de hacer su vida un poco más amable.



Así mismo busca proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante la Administración Pública y generar el compromiso de las instituciones públicas para ser más eficientes y eficaces.





