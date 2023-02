Estudio muestra que los hombres más ricos no son los más inteligentes

Las personas que ganan mucho no son, automáticamente, las más inteligentes, según un estudio. La investigación mostró que el salario y la inteligencia de una persona van de la mano solo hasta un punto. En este sentido, el éxito financiero está determinado por múltiples factores.



Los investigadores de la Universidad de Leipzig analizaron los datos de 60.000 hombres suecos. De ellos tuvieron acceso a sus ingreso y los resultados de un test de inteligencia especial realizado durante su inspección para cumplir el servicio militar.

Los hombres que examinaron el profesor Marc Keuschnigg y su equipo habían hecho la misma evaluación llamada Prueba de Calificación de las Fuerzas Armadas entre los 18 y 19 años, que el Ejército sueco utilizaba para evaluar las habilidades cognitivas de los jóvenes.

El profesor aclaró que las mujeres no hicieron parte del estudio, lamentablemente, porque no fueron sometidas a las mismas pruebas. "No nos parece nada bien. Solo lo hicimos debido a la base de datos que estaba disponible, ya que las mujeres no fueron examinadas para el ingreso al Ejäericto", dijo el sociólogo a 'DW'.



En la investigación también hicieron un seguimiento de los ingresos anuales de estos hombres por un periodo de 10 años, cuando tenían entre 35 y 45 años y allí calcularon sus ingresos promedio.

Entre los resultados está que "hay tres segmentos diferentes del mercado laboral", según el investigador. Hasta cierto punto de los ingresos, el salario y las capacidades cognitivas parecen no estar relacionados.

"En el 50 por ciento superior de los que participan en el mercado laboral, vemos un vínculo muy, muy fuerte entre ingresos y habilidades cognitivas", reconoce Keuschnigg. No obstante, esta correlación se disuelve a partir de ingresos de alrededor de 60.000 euros.

El aumento de los ingresos ya no va acompañado de un aumento de las capacidades cognitivas. Llegamos a un límite”, explica. El estudio concluye que el 1 % de los que más ganan, con alrededor de 200.000 euros anuales, obtienen casi el doble que el resto pero los primeros son "un poco más inteligentes".



