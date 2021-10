Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

Deberías hablar con alguien Autor: Lori Gottlieb Con sabiduría y humor, Lori Gottlieb, ofrece su particular visión, tanto de psicoterapeuta como de paciente, examinando las verdades y mentiras que nos decimos a nosotros mismos y a los demás. La cadena de televisión norteamericana ABC Studios ha comprado los derechos del libro para hacer una serie que contará con la participación de Eva Longoria. Deberías hablar con alguien describe el viaje que la psicóloga Lori Gottlieb inicia a raíz de una ruptura demoledora para ella. Con honestidad radical, nos abre las puertas de su consulta —y de su propia terapia— para compartir los procesos reales de personas muy parecidas a nosotros, desde el egocéntrico padre de familia en plena crisis matrimonial hasta la joven adicta a las relaciones destructivas. Rebosante de humor, suspense y emoción, el relato describe cómo bailamos en la cuerda floja entre el amor y el deseo, el pasado y el futuro, los remordimientos y la redención en busca de esa conexión que todos anhelamos. Desde una franqueza conmovedora, el libro ofrece una visión profundamente personal y sin embargo universal de los recovecos del corazón humano para mostrarnos su capacidad de transformación. Un relato divertido, brillante y emotivo que atrapará a psicólogos, pacientes, parejas, ex parejas, personas que se hacen preguntas, buscan, se emocionan… En definitiva, a todos nosotros.

Nuevo sentimentario Selección : Darío Jaramillo Agudelo, Juan Felipe Robledo y Catalina González Restrepo El libro pretende retomar la tradición sentimental con poetas colombianos nacidos desde 1960 hasta 1998, incluyendo las nuevas generaciones, pues los jóvenes son consagrados en el amor. Los poemas tienen que ver directamente con el amor, no como un pretexto sino como la materia central del poema. Son escenas interiores o exteriores, donde están presentes la ciudad, la naturaleza, el viaje, la fotografía y la pintura. El amor a veces está acompañado del erotismo, el humor, la infancia y la violencia que vive nuestro país. Por supuesto, el desamor y el duelo también tienen cabida, como la otra cara de la moneda.

La llamada de Cthulhu y otros relatos extraños

Autor: Howard Phillips Lovecraft



Aquí el lector no encontrará historias comunes de terror, no hay brujas o fantasmas que asechan al protagonista en la cabaña o en el bosque, nada de eso.



Lo que descubrirá el lector es nada menos que horror cósmico: ese sentimiento experimentado por quien logra vislumbrar, durante un instante, la inmensidad del cosmos y los misterios que esconde.



Esta experiencia desafía la concepción previa del universo y lanza al individuo hacia la locura, pues hay secretos que el ser humano no está en capacidad de comprender, secretos que revelan que el hombre es poco menos que nada.