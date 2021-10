Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

El arte de evitar lo innecesario Autor : Roger Dooley Editorial : Sello Empresa Activa Tras el éxito de Brainfluence llega el nuevo libro de Roger Dooley, elegido Best Business Book de 2019 en la categoría de Estrategia y Negocios. Una innovadora guía con consejos y herramientas para reconocer y reducir los baches que conducirán al éxito a las empresas. Según Roger Dooley la fricción es la dedicación innecesaria de tiempo, esfuerzo o dinero al hacer una tarea en cualquier tipo de contexto. En las relaciones comerciales es un factor que hace perder dinero; por ejemplo, en 2016 se estima que se dejaron 4,6 billones de dólares en productos y servicios abandonados en los carros de la compra del comercio electrónico. Además, cada año, la economía estadounidense pierde 3 billones de dólares en productividad debido al exceso de burocracia. En el mundo actual, que va a toda velocidad y en el que los clientes tienen más opciones, los niveles de rapidez y eficiencia de las transacciones empresariales determinan, en última instancia, el éxito o el fracaso. Este libro nos enseña a detectar la fricción, tanto en el trabajo como en la vida personal, con el fin de aprender a eliminarla o reducirla con efectos duraderos. En esta guía innovadora, el autor nos ayudará a identificar los puntos de fricción inevitables que hay en cualquier organización, facilitando las herramientas y las ideas necesarias para que desaparezcan. Al comprender de verdad el impacto que puede tener la fricción, el lector será capaz de establecer hábitos positivos y eliminar los negativos: todo con el resultado final de crear una empresa que sea la envidia del sector. Suprimir reglas ridículas, procedimientos inútiles y reuniones ineficaces o convertirse en un defensor implacable del cliente minimizando sus esfuerzos son algunos de los consejos que el autor recomienda poner en práctica. Y así, de esta manera, conseguiremos reducir los obstáculos hacia el éxito. Roger Dooley. Conferencista internacional y el creador de Neuromarketing, el blog imprescindible de los profesionales del marketing. Cofundó el College Confidential, una empresa digital que cada mes utilizan millones de estudiantes preuniversitarios y padres. Es autor del best seller Brainfluence, publicado por Empresa Activa.

2

‘La cuenta atrás para el verano’



Autor: La Vecina Rubia

Editorial: Libros Cúpula



La primera novela de la Vecina Rubia, es uno de los

libros más vendido en español en Europa este año.



‘La cuenta atrás para el verano’ entrelaza en el tiempo, la vida de una rubia, que soy yo, y la de las personas que han supuesto el aprendizaje más útil que atesoro, porque en el fondo, conocer a las personas más importantes de tu vida es conocerte a ti misma.



Nombres propios que me ayudaron a dar el salto desde la adolescencia a la madurez, despeinándome en el camino el pelazo, pero construyendo un cerebro debajo.



Esta novela está basada en ilusiones reales que me he inventado algunas veces.