Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

‘Sobre la alegría de leer’

Autor: Jorge Orlando Melo

Editorial: Luna Libros



Sobre la alegría de leer, Jorge Orlando Melo dice: Me crié en medio de libros. Cuando niño, el cuarto en el que dormía era una biblioteca, y a los doce años estuve en la inauguración de la Biblioteca Pública Piloto en Medellín. En la adolescencia me atrajeron la literatura y la filosofía y me fui a estudiar a Bogotá. Durante años pensé casi todos los días en el libro, la lectura, las bibliotecas, el papel del texto escolar en la educación, las transformaciones que traería la red digital, y escribí artículos, di conferencias y participé en eventos diversos.

Este libro recoge algunas de mis publicaciones sobre bibliotecas y lectura entre 1993 y 2008, aunque a veces con alguna revisión o actualización

posterior.