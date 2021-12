‘Pulga arrecha’, el origen de una historia de vida empresarial

1

Una historia de vida empresarial



En el libro ‘Pulga Arrecha’, Mario Hernández Zambrano, fundador de la compañía Mario Hernández, revela no solo su parte más humana y personal, también ahonda en cada etapa de su carrera de emprendedor y cómo la ha sacado adelante.



“A los catorce años conseguí mi primer trabajo. Fui mensajero en un almacén de vestidos y como era tan inquieto, rápido, curioso y enérgico, me pusieron el apodo de ‘Pulga Arrecha’. Desde entonces siempre he sido así, no veo obstáculos porque la vida solo nos ofrece oportunidades. Nunca he dejado nada para el día siguiente y mi clave ha sido insistir siempre. A mí me ha gustado en la vida hacer que las cosas sucedan, encontrar cómo resolverlas, proponer soluciones y salir adelante, no para obtener beneficios individuales sino viendo siempre como generar mejores condiciones para la sociedad. El éxito, al final, es el resultado de hacer bien las cosas y que todas las personas también puedan avanzar . Esta es mi historia”, recuerda el empresario.



Hoy a sus 80 años afirma que se siente como en primaria, con deseos de aprender y que tiene grandes cosas por hacer y por descubrir.



Su vida no es distinta de la de muchas personas en Colombia, no solo de su época sino de muchas generaciones, el tener que huir de su tierra natal por desplazamiento y el llegar a otra ciudad a probar suerte y hacerse camino.



Y de su libro, le contó a Constanza Gómez en una entrevista para Portafolio que: “No estoy haciendo un libro por hacerlo. Planeta me convenció porque era una historia de vida y que eso le servía mucho a la gente joven, como lo hago en mis conferencias. Hicimos el libro con unas condiciones: que se pueda vender en el mundo, que saliera en inglés y que lo lleváramos al cine. Soy un desplazado por la violencia, tengo 80 años, llevo trabajando más de 60 años y es lo que estoy contando. Recordé muchas cosas que me

han pasado en la vida y me quedaron cosas por contar”.



Al final de la entrevista habla de la coyuntura y el incremento de los precios y le dice “A mí eso no me ha preocupado porque eso le sube al mundo. Por eso es que tenemos que construir más ingresos. Siempre he sido amigo de que la gente gane más para que puede consumir”.



El libro es ameno y escrito en un lenguaje práctico y fácil de leer.



Pulga arrecha

Autor: Mario Hernández

Editorial: Planeta