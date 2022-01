Los libros recomendados por Portafolio para esta semana

1

Las judías que desafiaron a los nazis



​Hijas de la Resistencia



Autora:

Judy Batalion



Editorial:

Seix Barral



La escritora Judy Batalion rescata del olvido el papel de un grupo de mujeres judías polacas que se convirtieron en luchadoras contra el nazismo, testimonios que recoge en su libro ‘Hijas de la Resistencia’, con el que quiere “acabar con el mito de la pasividad judía en el Holocausto”. En su obra, la autora, nacida en Montreal, parte de la Varsovia de 1943 en la que un grupo de jóvenes judías decide alzarse contra la barbarie, después de ser testigos del brutal asesinato de sus familias y de la destrucción de sus comunidades. Aquellas ‘chicas del gueto’, recordó Batalion en una presentación de la obra en español, “participaron en la organización de las células de resistencia para combatir a los nazis, actuaron como correos, combatien- tes y agentes de inteligencia y sobornaron a los guardias de la Gestapo, para lo que usaron su aspecto ario para seducirlos y no dudaron en matarlos”. Batalion confesó que ella misma “tenía en la cabeza” esa idea de la pasividad judía, a pesar de que sus abuelos eran supervivientes y de origen polaco: “Esas mujeres no eran pasivas, explotaban trenes, escapa- ban de los guetos, compraban armas a traficantes en los cementerios, se disfrazaban, y eso no tiene nada que ver con la narrativa que me había llegado de tristeza, pasividad y de conformarse”. La autora comenzó a abrir los ojos cuando en la British Library descubrió durante la investigación un oscuro libro en yiddish publicado en 1946 titulado ‘Freuen in di Ghettos’ (Mujeres en los guetos), que relataba las historias de resistencia y hazañas de estas jóvenes y, al ver que eran ‘activas’, su propósito fue “ayudar a desmon- tar ese mito”. Frente al mito, descubre en esas vidas “actividad, rebelión, lucha constante, desafío, mujeres que buscaban alimentos, que disparaban a agentes de la Gestapo” y que miles de judíos participaron en la resistencia y en los más de noventa guetos que había en Europa del Este “consiguieron rescatar a más de 20.000 personas”.

El hecho de que la historia de estas mujeres haya permanecido en el olvido se debe, según Batalion, a muchos factores, entre ellos a que “el Holocausto es un fenómeno histórico sumamente complejo y durante mucho tiempo nos hemos sentido incómodos al hablar” de él.

- Ya se hace una película con Steven Spielberg.