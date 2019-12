Los mejores juegos y apps de este 2019, según Apple

Apple anunció los mejores juegos y apps de 2019, además de las tendencias que más han impulsado esta cultura durante todo el año.



“Los mejores juegos y apps de 2019 en la App Store reflejan nuestro deseo global de conexión, creatividad y diversión", sostuvo Phil Schiller, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple.



En ese sentid, agregó que los seleccionados son un grupo diverso que "demuestra que el buen diseño y la creatividad pueden provenir de desarrolladores grandes y pequeños de todos los rincones del mundo".



LAS MEJORES APPS DE 2019

​

Mejor app para el iPhone: Cámara Spectre (Lux Optics)



Esta app utiliza la inteligencia artificial y una cantidad de tecnología sorprendente para que cualquiera pueda hacer fotos increíbles de larga exposición.





Mejor app para el iPad: Flow de Moleskine (Moleskine)



Los usuarios pueden esbozar y dibujar en esta elegante app de cuaderno digital con lápices de grafito, rotuladores de punta cincelada y otras herramientas ajustadas al milímetro para ofrecer una experiencia muy realista.





Mejor app para Mac: Affinity Publisher (Serif Labs)



Con su elegante experiencia de usuario y un precio muy razonable, Affinity Publisher hace que el diseño de nivel profesional sea accesible para todos, ya sea para crear un álbum de fotos decorativo o una entrada para una obra de teatro infantil.





Mejor app para el Apple TV: The Explorers (The Explorers Network)



Esta app revolucionaria está diseñada para apoyar a la comunidad de exploradores, científicos y artistas que trabajan hacia un objetivo común: crear un "inventario visual" exhaustivo del mundo natural a través de fotos y videos.





Tendencia del año 2019: contar historias de forma sencilla



Con apps como Unfold (Unfold Creative), Anchor (Anchor FM), Steller (Expedition Travel Advisor), Over (Over, Inc) y Wattpad (Wattpad Corp), cualquiera puede expresarse a través de podcasts dinámicos, relatos únicos y collages de fotos realistas, de una manera más fácil, como nunca antes.



Los mejores juegos de 2019



Mejor juego para el iPhone: “Sky: Children of the Light” (thatgamecompany)



En este innovador juego social, los usuarios vuelan a través de paisajes para ayudar a unos seres celestiales a encontrar el camino de vuelta a casa.



Mejor juego para el iPad: “Hyper Light Drifter” (Abylight S.L.)



“Hyper Light Drifter” es una espectacular reinterpretación de los juegos de aventuras clásicos de 16 bits que mezcla la exploración de un mundo onírico con la supervivencia y una acción trepidante.





Mejor juego para Mac: “GRIS” (Devolver / Nomada Studio)



Este maravilloso juego de plataformas y rompecabezas es una obra de arte digital sobre la esperanza, el dolor y el triunfo de reconstruir una vida después de una tragedia.



Mejor juego para el Apple TV: “Wonder Boy: The Dragon’s Trap” (DotEmu)



Desarrollado por Lizardcube con la colaboración del creador de la serie Ryuichi Nishizawa, "Wonder Boy", el querido juego de los años 80 en el que un aventurero solitario medio lagarto emprende el desafío de su vida, se actualiza con una animación dibujada a mano y una banda sonora de orquesta.





Tendencia del año 2019: éxitos renovados



Este año, desarrolladores de juegos de todo el mundo han dado el salto a iOS con marcas muy conocidas, todas ellas con tecnología de vanguardia, un diseño atrevido e innovaciones que ofrecen una profundidad y una calidad nunca vistas en un dispositivo móvil. Éxitos como “Mario Kart Tour” y “Dr. Mario World” (Nintendo), “Minecraft Earth” (Mojang), “Pokémon Masters” (DeNA Co), “Assassin’s Creed Rebellion” (Ubisoft), “Gears POP!” (Microsoft Corporation), “The Elder Scrolls: Blades” (Bethesda), “Alien: Blackout” (D3PA) y “Call of Duty: Mobile” (Activision Publishing) no son simples remakes ni homenajes, sino juegos originales que han dado nueva vida a algunas de las sagas más queridas en el mundo de los videojuegos.



Mejor juego de Apple Arcade: “Sayonara Wild Hearts” (Simogo)



En 2019, Apple amplió la App Store con la nueva pestaña de Apple Arcade, un servicio de suscripción a juegos revolucionario sin anuncios ni compras dentro de las apps. Los más de 100 juegos disponibles ofrecen algo especial, pero hay uno que destaca en esta brillante colección y que se ha convertido por méritos propios en nuestro juego del año. “Sayonara Wild Hearts”, desarrollado por Simogo y publicado por Annapurna Interactive, es un juego con un mensaje de esperanza, un acabado visual increíble y un desarrollo único que hace subir la adrenalina y libera el espíritu. En él, los usuarios pueden pilotar motocicletas, empuñar espadas y romper corazones a 300 kilómetros por hora.